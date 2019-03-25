27 مايو.. الحكم على مدرب كمال أجسام بتهمة ترويج عملات مزورة بالبساتين

كتب أحمد حسنى

حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 27 مايو المقبل، للنطق بالحكم على "مدرب كمال أجسام" فى اتهامه بترويج عملات ورقية مزورة بالبساتين.

وصدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي سالم ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم "عادل .م"، مدرب كمال أجسام بالاتحاد المصرى لكمال الأجسام، بحيازة عملة ورقية مقلدة متداولة قانونا خارج البلاد بقصد الترويج، "خمس وسبعين ورقة نقدية من فئة المائة دولار أمريكى"، مصطنعة على غرار الأوراق النقدية الصحيحة من تلك الفئة علي النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق مع علمهم بأمر تقليدها وعلي النحو المبين بالتحقيقات.