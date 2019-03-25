video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 مارس 2019 02:48 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

وزير العدل يستقبل ممثلى مجموعة البنك الدولى

الإثنين، 25 مارس 2019 02:36 م
وزير العدل يستقبل ممثلى مجموعة البنك الدولى وزير العدل يستقبل المدير التنفيذي للقطاع الحكومي في الشرق الأوسط
كتب: إبراهيم قاسم
إضافة تعليق
استقبل المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بمقر الوزارة ممثلي مجموعة البنك الدولى رينود سيلجمان المدير التنفيذي للقطاع الحكومي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجان بسيم المدير التنفيذي بالبنك الدولى والوفد المرافق لهما، وذلك لمناقشة الخطوات التي اتخذتها وزارة العدل مؤخرا في مجال الإفلاس وتسجيل الملكية، وانفاذ العقود وإنشاء مجتمع رقمي للعقارات المسجلة، والرؤية المستقبلية بشأن مؤشرات الأداء المتعلقة بهذه الجوانب والتي يعتمدها البنك الدولى.
 
كما استعرض الوزير الجهود التي تمت من خلال إنشاء مقار للتوثيق والشهر العقارى بمكاتب خدمات المستثمرين التابعة لوزارة الاستثمار، لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين، فضلا عن تخصيص وزارة العدل دوائر لنظر قضايا الشركات المساهمة والتوصية البسيطة وقطاع الأعمال والمطالبات القضائية في جميع المحاكم الابتدائية والاقتصادية علي مستوى الجمهورية.
 
وأبدى ممثلوا البنك الدولى استعدادهم الكامل للتعاون مع الوزارة فيما تقوم به من مجهودات لتطوير القوانين اللازمة لتوفير البيئة الملائمة للاستثمار، وانتهي الاجتماع إلي تأكيد الجانبين على استمرار التعاون المتبادل بين وزارة العدل وممثلي مجموعة البنك الدولى.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير العدل يلتقى وزيرة الاستثمار لبحث تيسير بعض إجراءات الإستثمار

اخبار المحاكم

وزارة العدل

وزارة العدل اليوم

وزير العدل

شمال افريقيا

الشرق الأوسط

المدير التنفيذي للقطاع الحكومي في الشرق الأوسط




لا تفوتك
التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة