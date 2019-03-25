وزير العدل يستقبل ممثلى مجموعة البنك الدولى

كتب: إبراهيم قاسم

استقبل المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بمقر الوزارة ممثلي مجموعة البنك الدولى رينود سيلجمان المدير التنفيذي للقطاع الحكومي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجان بسيم المدير التنفيذي بالبنك الدولى والوفد المرافق لهما، وذلك لمناقشة الخطوات التي اتخذتها وزارة العدل مؤخرا في مجال الإفلاس وتسجيل الملكية، وانفاذ العقود وإنشاء مجتمع رقمي للعقارات المسجلة، والرؤية المستقبلية بشأن مؤشرات الأداء المتعلقة بهذه الجوانب والتي يعتمدها البنك الدولى.

كما استعرض الوزير الجهود التي تمت من خلال إنشاء مقار للتوثيق والشهر العقارى بمكاتب خدمات المستثمرين التابعة لوزارة الاستثمار، لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين، فضلا عن تخصيص وزارة العدل دوائر لنظر قضايا الشركات المساهمة والتوصية البسيطة وقطاع الأعمال والمطالبات القضائية في جميع المحاكم الابتدائية والاقتصادية علي مستوى الجمهورية.

وأبدى ممثلوا البنك الدولى استعدادهم الكامل للتعاون مع الوزارة فيما تقوم به من مجهودات لتطوير القوانين اللازمة لتوفير البيئة الملائمة للاستثمار، وانتهي الاجتماع إلي تأكيد الجانبين على استمرار التعاون المتبادل بين وزارة العدل وممثلي مجموعة البنك الدولى.