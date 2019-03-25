وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن لإجراء مشاورات مع نظيره الأمريكى

كتب محمود عبد الغنى

غادر مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، السفير سامح شكرى وزير الخارجية، متوجها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لإجراء مشاورات مقررة مع نظيره الأمريكي "مايك بومبيو".

وقالت وزارة الخارجية في بيان رسمى، إن اللقاء سوف تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين الجانبين، والبناء على نتائج زيارة بومبيو الأخيرة إلى القاهرة في يناير الماضي، فضلاً عن التباحث بشأن القضايا الإقليمية محل اهتمام البلدين.

ومن المقرر أن يجرى وزير الخارجية خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع قيادات الإدارة الأمريكية، وأعضاء الكونجرس، والدوائر الأمريكية المختلفة.