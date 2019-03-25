وزير التعليم العالى: التحالفات التكنولوجية تعمل على تحويل البحث العلمى لواقع

وائل ربيعى

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن التحالفات التكنولوجية تعمل على تحويل البحث العلمى لواقع تطبيقى لحل مشكلات فى الدولة من صناعة ومياه ونسيج، موضحا أن الأبحاث كانت حبيسة الأدراج ولكن الآن يتم الاستفادة بها، ويتم استغلال الموارد البشرية، موضحا أن قانون حوافز الابتكار يتبقى للائحته التنفيذية أيام لخروجها من مجلس الوزراء.

وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته فى حفل ختام المرحلة الأولى من التحالف القومى للمعرفة والتكنولوجيا لتعميق المكون والناتج المحلى فى صناعة الالكترونيات، اليوم، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أنه يشعر أن ما رآه أقل مما كان يتوقعه من 300 باحثا، قائلا: "أنا عاوز اشوف الفترة الجاية 50 منتجا مش 7 منتجات بنفضل نكرر فيهم، وسامحونى لإنى صريح جدا".

وتابع: "أشكر دور المعهد لكن إمكانياته أعلى وطموحاتى أكبر، وأنا مش هاجى المرة الجاية أنا واللواء العصار إلا لما تكون فى منتجات جديدة."