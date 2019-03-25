video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 مارس 2019 12:31 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم العالى: التحالفات التكنولوجية تعمل على تحويل البحث العلمى لواقع

الإثنين، 25 مارس 2019 12:09 م
وزير التعليم العالى: التحالفات التكنولوجية تعمل على تحويل البحث العلمى لواقع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى
إضافة تعليق

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن التحالفات التكنولوجية تعمل على تحويل البحث العلمى لواقع تطبيقى لحل مشكلات فى الدولة من صناعة ومياه ونسيج، موضحا أن الأبحاث كانت حبيسة الأدراج ولكن الآن يتم الاستفادة بها، ويتم استغلال الموارد البشرية، موضحا أن قانون حوافز الابتكار يتبقى للائحته التنفيذية أيام لخروجها من مجلس الوزراء.

وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته فى حفل ختام المرحلة الأولى من التحالف القومى للمعرفة والتكنولوجيا لتعميق المكون والناتج المحلى فى صناعة الالكترونيات، اليوم، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أنه يشعر أن ما رآه أقل مما كان يتوقعه من 300 باحثا، قائلا: "أنا عاوز اشوف الفترة الجاية 50 منتجا مش 7 منتجات بنفضل نكرر فيهم، وسامحونى لإنى صريح جدا".

وتابع: "أشكر دور المعهد لكن إمكانياته أعلى وطموحاتى أكبر، وأنا مش هاجى المرة الجاية أنا واللواء العصار إلا لما تكون فى منتجات جديدة."

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون العلمى والبحثى مع وفد معهد ماساتشوستس

وزير التعليم العالى

بحوث الالكترونيات

البحث العلمى




لا تفوتك
زاهى حواس عن معرض توت عنخ آمون: مليار دولار للتأمين.. وألفى مقال فى روعة الحدث

زاهى حواس عن معرض توت عنخ آمون: مليار دولار للتأمين.. وألفى مقال فى روعة الحدث

كيف وصلت "سموم" الدوحة إلى الجامعات الأمريكية؟.. النظام القطرى ضخ أموال طائلة على مؤسسات وجامعات واشنطن لجذب عناصر بارزة للتعاون معه فى غسل سمعتها الملطخة.. ومعارض قطرى يفضح "تميم": أسرته تدير الدولة كـ"عزبة"

كيف وصلت "سموم" الدوحة إلى الجامعات الأمريكية؟.. النظام القطرى ضخ أموال طائلة على مؤسسات وجامعات واشنطن لجذب عناصر بارزة للتعاون معه فى غسل سمعتها الملطخة.. ومعارض قطرى يفضح "تميم": أسرته تدير الدولة كـ"عزبة"

"باسم الحب أوقفوا هذا".. النجمة العالمية ديانا روس تدافع عن مايكل جاكسون ضد فيلم Leaving Neverland.. وباربرا سترايساند: الأطفال كانوا سعداء ولم يقتلهم.. وتتراجع عن تصريحاتها بعد هجوم كبير قاده الفيلم.. صور

"باسم الحب أوقفوا هذا".. النجمة العالمية ديانا روس تدافع عن مايكل جاكسون ضد فيلم Leaving Neverland.. وباربرا سترايساند: الأطفال كانوا سعداء ولم يقتلهم.. وتتراجع عن تصريحاتها بعد هجوم كبير قاده الفيلم.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة