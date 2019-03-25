وزيرة الهجرة تلتقى الجالية المصرية فى ملبورن وتؤكد أنهم خط الدفاع الأول للوطن

كتب محمود راغب

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أعضاء بالجالية المصرية فى ملبورن بأستراليا، في لقاء مفتوح شهد نقاشا في كافة الجوانب التي تهم الجالية، وذلك بحضور اللواء محمد شيرين رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الإنتاج الحربي، ووفد من رجال الأعمال من مصر، وسفير مصر بأستراليا السفير محمد خيرت، والسفير جلين مايلز السفير الأسترالى بالقاهرة، والقنصل المصرى السفير محمد فخرى.

واستهلت وزيرة الهجرة اللقاء بدعوة أبناء الجالية للوقوف دقيقة حداد على شهدائنا المصريين ضحايا الحادث الإرهابي بنيوزيلندا، وتحدثت عن أهمية زيارتها إلى هناك لمواساة أسر الشهداء والاطمئنان على المصابيين المصريين، وللتأكيد على أن الدولة المصرية تضع على ضمن أولوياتها أبنائها في الخارج أينما كانوا.

وشددت الوزيرة، خلال اللقاء، على أهمية ربط شباب الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، مشيرة إلى نتائج الزيارة الأخيرة التي عقدت في يناير الماضي، حيث زار مصر 80 شاب وشابة من أبناء الجيلين الثاني والثالث من أستراليا، لافتة إلى ما لعبته هذه الزيارة من دور في ربط هؤلاء الشباب من دول المهجر بوطنهم الأم.

كما أشارت السفيرة نبيلة مكرم، خلال حديثها، إلى مبادرة "اتكلم مصري" التي تعمل عليها الوزارة، لحث أبنائنا من الخارج على تعلم لغتهم الأصلية.

وعن النسخة الثالثة من مبادرة إحياء الجذور، أوضحت وزرة الهجرة أنها تستهدف إلقاء الضوء على التجارب الناجحة للمهاجرين وأهمية التعايش والإخاء بين الجنسيات المختلفة التي تعيش على أرضها، وخاصة الشباب ودورهم في الحفاظ على امتداد هذه الهوية والثقافة التي يحملونها إلى الأجيال القادمة من المهاجرين، مما يساعد على إثراء حياة المجتمعات التي يعيشون بها، مشيرة إلى أن سبب اختيار أستراليا لعقد النسخة الثالثة من المبادرة، يتمثل في أنها تحتضن الملايين من المهاجرين دون تمييز أو تفرقة.