وزيرة السياحة: ننسق مع كافة الوزارات من أجل النهوض بقطاع السياحة

كتبت آمال رسلان

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة على دعم القيادة السياسية لقطاع السياحة، مشيرة إلى التعاون والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات من أجل النهوض بقطاع السياحة.

جاء ذلك خلال إنطلاق فعاليات المسابقة الوطنية الأولى التى تنظمها وزارة السياحة للشركات الناشئة فى مجال السياحة بالتعاون مع منصة RiseUp لريادة الأعمال لريادة الأعمال، على هامش المنتدى الإقليمى حول الابتكار التكنولوجى فى السياحة إنطلاق وذلك لاختيار مشروعات وتطبيقات إلكترونية لإلقاء الضوء على المعالم والأماكن السياحية فى مصر والترويج للسياحة المصرية بطرق جديدة ومبتكرة.

وقد تقدم للمسابقة 104متسابق على المستوى المحلى والاقليمى وتم اختيار 12 متسابق من بينهم 9 على المستوى المحلي،و3على المستوى الإقليمي، وقام المتسابقون بعرض مشاريعهم الابتكارية للترويج للمنتجات السياحية المختلفة مثل السياحة البيئية والعلاجية بأساليب تكنولوچية حديثة، فى حضور الدكتورة رانيا النشاط وزيرة السياحة وعدد من رؤساء وأعضاء الغرف السياحية، ولجنة تحكيم المسابقة والتى تضم ناتاليا بايونا، خبيرة كبرى فى الابتكار والتحول الرقمى بمنظمة السياحة العالمية، أحمد الوصيف، رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية.

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط عن فخرها باستضافة مصر للمنتدى الأول للابتكار التكنولوجى فى السياحة، و عن سعادتها بالمشاريع التى قام المتسابقون باستعراضها، مشيرة إلى تنوع الأفكار التى تناولتها هذه المشاريع فمنها ما يستهدف العملاء بصورة مباشرة ومنها ما يستهدف الحكومة ومنها يستهدف القطاع الخاص (الشركات السياحية)، مشيرة إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعد منطقة خصبة لتنفيذ هذه المشاريع.

كما توجهت بالشكر لهؤلاء المتسابقين على مجهوداتهم التى تتميز بالطاقة الإيجابية والحماس، ووجهت الوزيرة بالشكر للجنة التحكيم على مجهوداتهم التى بذلوها أمس لتدريب المتسابقين على مهارات العرض التقديمي.

وقد أدار المسابقة مارسيلو ريزيهو رئيس الاتصالات فى منظمة السياحة العالمية، والمسئول عن العلاقات الإعلامية العالمية وأنشطة بناء القدرات الدولية، والإعلامية رنا عرفة.

وأكد رئيس الاتصالات فى منظمة السياحة العالمية أن هذه المسابقة تعمل على تضييق الفجوة بين القطاع السياحى العام والخاص من خلال تقديم مبادرات ملموسة لدمج الاتجاهات التكنولوجيا الحديثة فى قطاع السياحة.

كما تم الإعلان عن إطلاق مركز واكالو للابتكار والذى يهدف الى جعل قطاع السياحة اكثر استدامة، وهذا المشرع يقدم برامج لدعم الشركات الناشئة فى هذا المجال.