وزيرة السياحة: القطاع على الطريق الصحيح بدعم القيادة السياسية

كتبت آمال رسلان

اختتمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة فعاليات اجتماع الدورة الـ45 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، والذى أقيم على هامشه المنتدى الإقليمى للابتكار التكنولوجى فى مجال السياحة.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بإهداء درع منظمة السياحة العالمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، مما يؤكد على أن الوزارة والقطاع على الطريق الصحيح، خاصة فى ظل دعم القيادة السياسية لقطاع السياحة المصرى.

كما أعربت عن الشكر والتقدير لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الذى حرص على الحضور لافتتاح المنتدى الإقليمى للابتكار التكنولوجى فى مجال السياحة، ووضع اجتماع الدورة الـ45 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية تحت رعايته مما يعكس الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لقطاع السياحة.

ووجهت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للحضور الذين حرصوا على التواجد والمشاركة حتى نهاية فعاليات المنتدى اليوم، كما توجهت بالشكر للقائمين على منظمة السياحة العالمية، مشيرة إلى مبادرة منظمة السياحة العالمية لتكوين لجنة إقليمية للتدريب فى مجال السياحة، لافتة إلى أن عام 2019 تم اعتباره عام 'التدريب وبناء القدرات".

وقالت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أن المنتدى الإقليمى للابتكار التكنولوجى فى مجال السياحة هو حدث هام بالنسبة للوزارة، مشيرة إلى أن الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة فى مجال السياحة يعتبر أحد الركائز الأساسية فى المحور الخامس ببرنامج الإصلاح الهيكلى، وهذا المحور من اهم اهدافه الترويج لمصر كمقصد يهتم بالبيئة والتنمية المستدامة وتشجيع الابتكار والحلول الرقمية لتعزيز تنافسية قطاع السياحة.

وأعربت عن سعادتها بتنظيم المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة فى مجال السياحة والتى نظمتها وزارة السياحة بالتعاون مع منصة Rise Up، وأشارت إلى الرؤية التى تتبناها وزارة السياحة بالتعاون مع شركاء المهنة من القطاع السياحى الخاص والقيادة السياسية لدعم قطاع السياحة المصرى ورفع قدرته التنافسية.

واختتمت كلمتها بتقديم الشكر لأعضاء لجنة الشرق الأوسط وفريق العمل بوزارة السياحة على نجاح فعاليات الاجتماع والمنتدى، وتقدمت بالشكر للمنظمين.