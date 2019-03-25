وزيرة السياحة: استعنا بالتكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية فى الترويج لمصر

كتبت آمال رسلان

أكدت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط ، أن الوزارة تقوم الان بتحديث آليات الترويج وتعتمد فى حملتها على استخدام التكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية فى الترويج لمصر، لتواكب التغيرات المتلاحقة فى هذا المجال.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى جلسة وزارية لاستعراض النماذج الناجحة للحكومات نحو التحول الرقمى فى قطاع السياحة؛ وذلك خلال استضافة مصر ممثلة فى وزارة السياحة للاجتماع الخامس والأربعين للجنة الاقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية والتى تُقام تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي.

وأدار هذه الجلسة مارسيلو ريزى Marcleo Risiرئيس الاتصالات بمنظمة السياحة العالمية، وشارك فى حضور الجلسة انس السولاى ، مدير تكنولوجيا المعلومات بالهيئة السعودية العامة للسياحة والتراث الوطني.

وتناولت الجلسة مناقشة أهمية التقدم التكنولوجى والتحول الرقمى وتأثيره على كفاءة الادارة والاستدامة، حيث تم استعراض قصص النجاح المختلفة وأفضل الممارسات فى هذا الشأن مثل تجربة المملكة العربية السعودية وشركة مايكروسوفت وشركة ماستر كارد، بالإضافة الى مناقشة كيفية تطبيق التحول الرقمى الحكومى فى قطاع السياحة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط ، أن التحول إلى الاقتصاد الرقمى أصبح الآن أولوية لدعم الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به مصر ، مشيرة الى أن السياحة جزءًا لا يتجزأ من عملية التنمية الاقتصادية حيث يجب توظيفها والاستفادة منها من خلال بيئة عمل رقمية على الصعيدين الوطنى والعالمي.

وأكدت وزيرة السياحة ، أن الحلول الرقمية أصبحت ضرورة ملحة لتحقيق قطاع سياحة مستدام، واشارت الى أهمية التنسيق بين الأطراف المعنية فى الحكومة والقطاع الخاص ، لافتة الى أنه من أولويات وزارة السياحة لتسريع هذا التحول داخل إطار عمل وزارة السياحة وكذلك فى قنوات ووسائل الاتصال بما يتماشى مع الطلب العالمى للأسواق..

وفى نهاية الجلسة طالبت الدكتورة رانيا المشاط ، من الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشڤيلى ، بأن تقوم المنظمة بعرض قصص النجاح المختلفة للدول فى هذا المجال، لافتة إلى أهمية أعداد ورقة عمل تتضمن توصيات هذه الجلسة فى نهاية أعمال جدول الاجتماع والتى من بينها ضرورة تكوين شراكات بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى وخاصة الشركات المتخصصة فى مجال التكنولوجيا والرقمنة، وضرورة تأسيس قاعدة بيانات على اتجاهات السائحين، وضرورة الاستثمار فى العنصر البشرى من خلال رفع كفاءته.