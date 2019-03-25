وزيرا الآثار والاستثمار يفتتحان مشروع المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو

أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح

يفتتح الدكتور خالد عناني، وزير الآثار، والدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بضيافة رئيس هيئة الوكالة الأمريكية، مشروع المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو، بعد عمل دام لقرابة أكثر من 17 شهرا لسحب المياه والحفاظ على النقوش وجدران المعبد.

وكان معبد كوم أمبو شهد العديد من الاكتشافات الأثرية خلال عمل البعثة المصرية والوكالة الأمريكية أهمها العثور على أقدم ورشة لصناعة الفخار، فضلا عن روؤس وتيجان للملك رمسيس الثاني والملك تحتمس الثالث، والعثور على لوحتين ومصنوعتين من الحجر الرملي، إحداهما ترجع للملك سيتى الأول ثانى ملوك الأسرة التاسعة عشر والأخرى تعود للملك بطليموس الرابع.