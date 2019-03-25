video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 مارس 2019 04:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

خلال ساعات..

وزيرا الآثار والاستثمار يفتتحان مشروع المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو

الإثنين، 25 مارس 2019 02:32 ص
وزيرا الآثار والاستثمار يفتتحان مشروع المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو الدكتور خالد عنانى وزير الآثار
أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح
إضافة تعليق

يفتتح الدكتور خالد عناني، وزير الآثار، والدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بضيافة رئيس هيئة الوكالة الأمريكية، مشروع المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو، بعد عمل دام لقرابة أكثر من 17 شهرا لسحب المياه والحفاظ على النقوش وجدران المعبد. 

وكان معبد كوم أمبو شهد العديد من الاكتشافات الأثرية خلال عمل البعثة المصرية والوكالة الأمريكية أهمها العثور على أقدم ورشة لصناعة الفخار، فضلا عن روؤس وتيجان للملك رمسيس الثاني والملك تحتمس الثالث، والعثور على لوحتين ومصنوعتين من الحجر الرملي، إحداهما ترجع للملك سيتى الأول ثانى ملوك الأسرة التاسعة عشر والأخرى تعود للملك بطليموس الرابع.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

معبد كوم أمبو يستحوذ على نصيب الأسد من الاكتشافات الأثرية خلال 2018.. مدير أثار كوم أمبو: العثور على أقدم ورشة فخار وعجلة حجرية عمرها تجاوز 2400 عام أهم الاكتشافات خلال العام.. زيادة الاقبال 80%عن العالم الماضى

اخبار مصر

اخبار محافظات

أسوان

اخبار اسوان

معبد كوم أمبو




لا تفوتك
الأمور المستعجلة تقضى بشطب إشكال التضامن لوقف حكم علاوات المعاشات

الأمور المستعجلة تقضى بشطب إشكال التضامن لوقف حكم علاوات المعاشات

"العامة للاستعلامات" تدعو لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية.. وتطالب BBC بالاعتذار الفوري عن التقرير التحريضى المسىء لمصر.. وتستدعى مديرة مكتبها.. وتؤكد: تروج للمحرضين على القتل ولأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية

"العامة للاستعلامات" تدعو لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية.. وتطالب BBC بالاعتذار الفوري عن التقرير التحريضى المسىء لمصر.. وتستدعى مديرة مكتبها.. وتؤكد: تروج للمحرضين على القتل ولأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية

الطفل المصرى منقذ إيطاليا.. إجماع على البطولة وانقسام على آلية تكريم رامى شحاتة.. اليمين يتمسك بمنحه الجنسية واستثناء شرط السن.. وسالفينى يفضل الانتظار حتى بلوغه الـ18 عاما.. وإعلام روما يواصل الإشادة بشجاعته

الطفل المصرى منقذ إيطاليا.. إجماع على البطولة وانقسام على آلية تكريم رامى شحاتة.. اليمين يتمسك بمنحه الجنسية واستثناء شرط السن.. وسالفينى يفضل الانتظار حتى بلوغه الـ18 عاما.. وإعلام روما يواصل الإشادة بشجاعته

الأرصاد: غدا أمطار على شمال البلاد تمتد للعاصمة والعظمى بالقاهرة 20 درجة

الأرصاد: غدا أمطار على شمال البلاد تمتد للعاصمة والعظمى بالقاهرة 20 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة