نقابة الأطباء تفتح باب شراء سيارة بالتقسيط بالجمعية العمومية

قالت نقابة الأطباء،إنها قررت فتح باب شراء سيارة بالتقسيط، للأطباء البشريين لعدد (100)سيارة، للمرة الثانية، مشيرة إلى أنه في هذه المرة لن تجرى قرعة بين الراغبين فى الشراء، وإنما سيتم اختيار أول مائة طبيب سيقوم بسحب الملف يوم الجمعة الموافق 29 مارس 2019 خلال فعاليات الجمعية العمومية السنوية العادية للنقابة.

وأضافت النقابة، في بيان،: ذلك بشروط وضوابط هى ان تمويل السيارة حده الأقصى هو (200)الف جنيه من قيمة أى سيارة يختارها الطبيب ،على ان يسدد للنقابة نسبة( 20%)على الأقل من قيمة السيارة كمقدم ويقسط الباقى على خمسة وخمسين شهرا كحد أقصى بفائدة سنوية( 8 %)

سيتم قبول المتقدمين بأسبقية الحصول علي استمارة اشتراك بالمشروع لأول (100)طبيب ،ويقيد ما زاد على ذلك بكشف الأحتياطيين .

وتابعت: سيتم سحب الملف من النقابة فى نفس اليوم برسوم قدرها (200)جنيه ويمنح الطبيب مهلة لتجهيز الأوراق والمبالغ المطلوبة حتى نهاية إبريل 2019كحد أقصى .

أما عن الأوراق المطلوبة، فهى: ما يثبت اشتراك النقابة لعام 2019، صورة بطاقة الرقم القومى ( سارية) ، صورة كارنيه النقابة (ساري)، صورة بطاقة الرقم القومى للضامن ( سارية )، عدد شيكات بنكية بعدد الأقساط (من الطبيب)، عدد شيك بنكى واحد بإجمالى قيمة السيارة يسترد بعد سداد كامل قيمة المديونية (من حساب الطبيب )، عدد شيك بنكى واحد كضمان بإجمالى قيمة السيارة يسترد بعد سداد كامل قيمة المديونية (من حساب بنكي للضامن ).

وتوقيع إقرار صحة توقيع الشيكات للطبيب والضامن، وعقد بيع السيارة، وتوكيل عام للسيارات بالبيع فى الشهر العقارى لصالح النقابة العامة للأطباء غير قابل للإلغاء، وإحضار عرض سعر بنوعيه ومواصفات السيارة المطلوبة من شركة السيارات متضمناً رقم الشاسيه والموتور ويشترط ان تكون جديدة.