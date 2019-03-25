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مياه سوهاج تنظم ماراثون للدراجات ضمن فعاليات الأسبوع المائى بأخميم

الإثنين، 25 مارس 2019 10:08 ص
مياه سوهاج تنظم ماراثون للدراجات ضمن فعاليات الأسبوع المائى بأخميم شركه مياه سوهاج تنظم ماراثون دراجات ضمن فعاليات الأسبوع المائى
كتب أحمد حسن
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أعلن المهندس محمد بدرى ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج،  عن تنظيم ماراثون للدراجات، بالتعاون مع اتحاد دراجى سوهاج، من أمام قصر ثقافة سوهاج مروراً بكوبرى سوهاج أخميم وجامعة سوهاج ووصولاً لقرية نيدة بمركز أخميم، بهدف دعم خطط الدولة الرامية لتشجيع جميع فئات المجتمع لجعل الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك أولوية وثقافة حياة، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع المائى بقرية نيدة بمركز أخميم بسوهاج، الذى تنطمه الشركة تحت شعار "النقطة بتفرق".

وأوضح المهندس محمد بدرى ، أن فعاليات الأسبوع المائى بقرية نيدة، تضمنت أيضاً، تنفيذ حملة لطرق أبواب مواطنى القرية، وإجراء استطلاع لرأى المواطنين للتعرف على جودة الخدمات المُقدمة، بجانب توعية المصلين خلال خطبة الجمعة بأهمية الحفاظ على مياه الشرب من الإهدار وعدم تلويث مصادر المياه وترشيد الاستهلاك.

 


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