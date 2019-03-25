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موانئ البحر الأحمر تداول 431 شاحنة بضائع و72 سيارة واردات و151 شاحنة

الإثنين، 25 مارس 2019 10:18 ص
موانئ البحر الأحمر تداول 431 شاحنة بضائع و72 سيارة واردات و151 شاحنة ميناء البحر الأحمر - أرشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (17) سفينة، وتم تداول (431) شاحنة بضائع و(101) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (151) شاحنة و (72) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (280) شاحنة بضائع و (29) سيارة.

حيث يشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال أربع سفن وهى BBC Emslalb ، القاهرة، الحرية، بوسيدون أكسبريس بينما تغادر السفينتين أمانة ونما أكسبريس فيما غادر الميناء بالأمس، أربع سفن وهى القاهرة، محبة، الحرية، بوسيدون اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين بريدج وأيلة، فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر ثلاث سفن وهى ايلة، بريدج ، سينا بينما أستقبل ميناء بورتوفيق السفينة ستيلا دى مارى .

 

 


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