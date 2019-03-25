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الإثنين، 25 مارس 2019 08:45 م
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منافس نتنياهو يدعو للوحدة فى كلمة أمام ايباك فى واشنطن

الإثنين، 25 مارس 2019 08:01 م
منافس نتنياهو يدعو للوحدة فى كلمة أمام ايباك فى واشنطن منافس نتنياهو بينى جانتس
رويترز
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دعا بينى جانتس أقوى منافس لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى انتخابات الشهر المقبل إلى الوحدة والاعتدال فى كلمة أمام أكبر جماعة ضغط موالية لإسرائيل فى الولايات المتحدة والتى تشعر بعدم الارتياح لتودد نتنياهو إلى اليمينيين المتطرفين.

وألقت ضربة صاروخية لإسرائيل من قطاع غزة بظلالها على ظهور جانتس أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية-الإسرائيلية (أيباك) ودفعت نتنياهو إلى إلغاء كلمته أمام الاجتماع ليعود إلى إسرائيل ويشرف على الرد على الضربة.

وخرج جانتس وهو قائد متقاعد للجيش وحديث عهد بالسياسة عن النص قليلا ليثنى على قرار نتنياهو العودة إلى إسرائيل ثم وجه انتقادات شديدة اللهجة للدعاية الانتخابية لرئيس الوزراء التى اشتملت على أقوال مناهضة للأقلية العربية وإشادات بالقوميين المتطرفين.

وقال جانتس "الحوار المثير للانقسام الذى يمزق دولتنا قد يخدم، وأشك فى ذلك لكنه قد يخدم، أهدافا سياسية فى حين يمزق النسيج الذى يضمنا معا".

 


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إسرائيل

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بنيامين نتنياهو

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