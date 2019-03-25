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الإثنين، 25 مارس 2019 07:58 م
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خلال الفترة (2019- 2023

مصر تفوز بعضوية لجنة السياحة والاستدامة عن إقليم " الشرق الأوسط "

الإثنين، 25 مارس 2019 07:26 م
مصر تفوز بعضوية لجنة السياحة والاستدامة عن إقليم " الشرق الأوسط " سياحة - ارشيفية
كتبت آمال رسلان
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فازت مصر بالإجماع بعضوية لجنة السياحة والاستدامة  ،عن إقليم الشرق الأوسط خلال الفترة القادمة (2019- 2023)، وذلك خلال الانتخابات التى أجريت ضمن جدول أعمال الاجتماع الخامس والأربعون للجنة الاقليمية للشرق الاوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، والذى يقام تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى يومى 24 و25 مارس الجارى بمدينة القاهرة.

وفازت دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة اللجنة الاقليمية للشرق الاوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية خلال الفترة من (2019-2021)، و فازت دولتى العراق واليمن بمنصبى نائبى رئيس اللجنة الاقليمية للشرق الاوسط خلال الفترة (2019-2021) .

وخلال الاجتماع تم اختيار المملكة العربية السعودية، لعقد الاجتماع السادس والأربعون للجنة، وتم تجديد الولاية لها لعضوية المجلس التنفيذى بأغلبية الاصوات خلال الفترة (2019-2021 )وفازت دولة العراق ،  بمنصب نائب رئيس الجمعية العامة لتمثيل اقليم الشرق الاوسط خلال الدورة ال 23للجمعية العامة.

جدير بالذكر أن مصر تستضيف اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الاوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية فى دورته الخامسة والأربعين لعام الثانى على التوالى العام.

 

 


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