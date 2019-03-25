مدير إدارة بنها التعليمية للطلاب: لا داعى للقلق من الامتحان التجريبى

القليوبية - إبراهيم سالم

تابع صبرى عبد الشافى مدير عام إدارة بنها التعليمية امتحانات الصف الأول الثانوى الإلكترونية التجريبية بمدارس البنك الوطنى والشيماء الثانوية بنات ببنها، حيث طمأن الطلاب أن مشكلة تعطل سيستم الإمتحان فى طريقها للحل وهدأ من روعهم، مشيرا أن التجربة مفيدة فى كشف القصور فى النظام لتلافى عيوبها فى المستقبل وحتى لا تتكرر الأزمة فى أثناء انعقاد امتحان نهاية العام، والتى من المفترض عدم حدوث أى مشكلات تقنية فيها.

ووجه عبد الشافي، بضرورة تواجد الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين داخل فصول الطلاب لتهدئتهم وشرح الموقف لهم ومساعدتهم على عدم الوصول لحالات الإنهيار والبكاء، والتأكيد المستمر أن الامتحان تجريبى ولن تحسب له درجات

مطالبا بكتابة الكود الموحد للإمتحان وتعليقة داخل اللجان.

أكد عبد الشافي، أن المشكلات ترجع إلى عيوب تقنية خارجة عن إرادة الوزارة وهو أمر يحتاج بعض الوقت للسيطرة عليه، مشيرا إلى أن التجربة الجديدة تواجه حربا شرسة من أصحاب المصالح الذين يريدون إجهاض التجربة والنيل من سمعة مصر وهو أمر مرفوض يجب ان نقف جميعا ضده ونصلح من المنظومة فى اسرع وقت حتى يتم تنفيذها على ارض الواقع بشكل يؤكد أن إرادة المصريين لا يقف أمام عائق.

أوضح عبد الشافي، أن الإمتحانات متاحة من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء ولا داعى للقلق نهائيا فمازال النظام الجديد فى مراحله التجريبية والامتحان الحالى تدريب للطلاب مضيفا أن كل نظام له سلبياته وإيجابياته وأحنا بنضرب وبنخرج من التجربة بحل مشكلاتها والسيطرة عليها.

رافق المدير العام فى جولته سامح عبد السلام مدير إدارة الأمن.



مدير إدارة بنها التعليمية مع الطلاب



مدير إدارة بنها التعليمية مع الطلاب



مدير إدارة بنها التعليمية مع الطلاب



مدير إدارة بنها التعليمية مع الطلاب



مدير إدارة بنها التعليمية مع الطلاب



مدير إدارة بنها التعليمية مع الطلاب



مدير إدارة بنها التعليمية مع الطلاب



مدير إدارة بنها التعليمية مع الطلاب