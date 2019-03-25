video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 مارس 2019 02:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير إدارة بنها التعليمية للطلاب: لا داعى للقلق من الامتحان التجريبى

الإثنين، 25 مارس 2019 02:14 م
مدير إدارة بنها التعليمية للطلاب: لا داعى للقلق من الامتحان التجريبى مدير إدارة بنها التعليمية مع الطلاب
القليوبية - إبراهيم سالم
إضافة تعليق

تابع صبرى عبد الشافى مدير عام إدارة بنها التعليمية امتحانات الصف الأول الثانوى الإلكترونية التجريبية بمدارس البنك الوطنى والشيماء الثانوية بنات ببنها، حيث طمأن الطلاب أن مشكلة تعطل سيستم الإمتحان فى طريقها للحل وهدأ من روعهم، مشيرا أن التجربة مفيدة فى كشف القصور فى النظام لتلافى عيوبها فى المستقبل وحتى لا تتكرر الأزمة فى أثناء انعقاد امتحان نهاية العام، والتى من المفترض عدم حدوث أى مشكلات تقنية فيها.

ووجه عبد الشافي، بضرورة تواجد الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين داخل فصول الطلاب لتهدئتهم وشرح الموقف لهم ومساعدتهم على عدم الوصول لحالات الإنهيار والبكاء، والتأكيد المستمر أن الامتحان تجريبى ولن تحسب له درجات 

مطالبا بكتابة الكود الموحد للإمتحان وتعليقة داخل اللجان.

أكد عبد الشافي، أن المشكلات ترجع إلى عيوب تقنية خارجة عن إرادة الوزارة وهو أمر يحتاج بعض الوقت للسيطرة عليه، مشيرا إلى أن التجربة الجديدة تواجه حربا شرسة من أصحاب المصالح الذين يريدون إجهاض التجربة والنيل من سمعة مصر وهو أمر مرفوض يجب ان نقف جميعا ضده ونصلح من المنظومة فى اسرع وقت حتى يتم تنفيذها على ارض الواقع بشكل يؤكد أن إرادة المصريين لا يقف أمام عائق.

أوضح عبد الشافي، أن الإمتحانات متاحة من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء ولا داعى للقلق نهائيا فمازال النظام الجديد فى مراحله التجريبية والامتحان الحالى تدريب للطلاب مضيفا أن كل نظام له سلبياته وإيجابياته وأحنا بنضرب وبنخرج من التجربة بحل مشكلاتها والسيطرة عليها.

رافق المدير العام فى جولته سامح عبد السلام مدير إدارة الأمن.

 

مدير إدارة بنها التعليمية مع الطلاب (1)
مدير إدارة بنها التعليمية مع الطلاب

 

مدير إدارة بنها التعليمية مع الطلاب (2)
مدير إدارة بنها التعليمية مع الطلاب

 

مدير إدارة بنها التعليمية مع الطلاب (3)
مدير إدارة بنها التعليمية مع الطلاب

 

مدير إدارة بنها التعليمية مع الطلاب (4)
مدير إدارة بنها التعليمية مع الطلاب

 

مدير إدارة بنها التعليمية مع الطلاب (5)
مدير إدارة بنها التعليمية مع الطلاب

 

مدير إدارة بنها التعليمية مع الطلاب (6)
مدير إدارة بنها التعليمية مع الطلاب

 

مدير إدارة بنها التعليمية مع الطلاب (7)
مدير إدارة بنها التعليمية مع الطلاب

 

مدير إدارة بنها التعليمية مع الطلاب (8)
مدير إدارة بنها التعليمية مع الطلاب

 

مدير إدارة بنها التعليمية مع الطلاب (9)
مدير إدارة بنها التعليمية مع الطلاب

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعليم القليوبية تتعاقد مع 315 من المعلمين الجدد بنظام العقود المؤقتة

اخبار القليوبية

تعليم القليوبية

ادارة بنها التعليمية

الصف الأول الثانوى

التابلت

القليوبية

امتحان تجريبى




لا تفوتك
التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة