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محكمة برازيلية تقضى بإطلاق سراح الرئيس الأسبق ميشيل تامر

الإثنين، 25 مارس 2019 10:19 م
محكمة برازيلية تقضى بإطلاق سراح الرئيس الأسبق ميشيل تامر الرئيس البرازيلى الأسبق ميشيل تامر
أ ش أ
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قضت محكمة برازيلية فى مدينة ريو دى جانيرو اليوم الأثنين بإطلاق سراح الرئيس الأسبق ميشيل تامر من السجن.
وقالت المحكمة البرازيلية، حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم، إنه لا حاجة لاستمرار سجن الرئيس الأسبق تامر لأنه لا يمثل خطراً على التحقيق الجارى فى تهم بالفساد موجهة له. ولم توضح الشرطة البرازيلية موعد إطلاق سراح الرئيس الأسبق.
وكان تامر، 78 عاماً، قد سُجن برفقة 7 أشخاص آخرين يوم الخميس الماضى للاشتباه فى تورطهم بقضايا فساد قال القضاء إنه ينبغى اعتقالهم حتى لا يعطلوا التحقيق فيها.
وتولى ميشيل تامر رئاسة البرازيل بين عامي 2016 و2018، بعد عزل الرئيسة السابقة ديلما روسيف.


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