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الإثنين، 25 مارس 2019 02:33 م
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محافظ بنى سويف ووزير الزراعة يفتتحان موسم زراعة القطن بمحطة سدس للبحوث

الإثنين، 25 مارس 2019 02:32 م
محافظ بنى سويف ووزير الزراعة يفتتحان موسم زراعة القطن بمحطة سدس للبحوث محافظ بنى سويف و وزير الزراعة يفتتحون موسم القطن
بنى سويف :هانى فتحى
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افتتح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، موسم زراعة القطن داخل مزارع قطاع الإنتاج بمحطة بحوث سدس، باستخدام صنف "جيزة 95" إكثار، والذي تم استباطه من صنف"جيزة 80"، وتمت تربيته بمركز بحوث سدس، والذي يزرع بمحافظات شمال (المنيا وبني سويف والفيوم)، ويتميز بالإنتاجية العالية، إذ يتراوح إنتاج الفدان الواحد ما بين 10 إلى 12 قنطار من القطن طويل التيلة، فضلا عن مقاومته للآفات والهياج.
 
وحضر افتتاح موسم الزراعة، كل من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، على أبو سبع مدير منظمة الإريكادا، والدكتور علاء حموية المدير الإقليمي لمنظمة الإيكاردا، والدكتور جاك ويري نائب مدير المنظمة، والدكتور خالد أبو شادي مدير المحطة الإقليمية بكفر الشيخ، ومديرى معاهد النباتات والبساتين والقطن، ورئيسي الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية للمحطات، ومن محافظة بني سويف الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ، والسكرتير العام اللواء عصام العلقامي، والمهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة، والمهندس مصطفى راشد مدير عام مديرية الزراعة.
 
محافظ بنى سويف و وزير الزراعة يفتتحون موسم القطن (1)
 

محافظ بنى سويف و وزير الزراعة يفتتحون موسم القطن (2)
 

 


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