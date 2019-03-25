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محافظ القليوبية يشارك أمهات دار المسنين ببنها الاحتفال بعيد الأم

الإثنين، 25 مارس 2019 01:20 م
محافظ القليوبية يشارك أمهات دار المسنين ببنها الاحتفال بعيد الأم محافظ القليوبية يحتفل مع أمهات دار المسنين ببنها بعيد الأم
القليوبية إبراهيم سالم
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شارك الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، أمهات نزلاء دار المسنين بمدينة بنها الاحتفال بعيد الأم تقديرا لمكانتهن الكبيرة وتضحياتهن.
 
وقدم محافظ القليوبية، بعض الهدايا الرمزية لهم ووجه القائمين على الدار تلبية أى متطلبات لهم، كما قام بتوفير عدد من المفروشات والملابس اللازمة للمعيشة بالدار.
 
وقدم محافظ القليوبية التهنئة لجميع الأمهات نزلاء الدار بمناسبة عيد الأم، مشيرا إلى أنه يحرص على التواجد معهم في هذا اليوم تقديرا لهن، مؤكدا على أنهم قمن بتأدية رسالتهن على الوجه الأكمل تجاه أبنائهن والمجتمع، كما قام بتكريم عدد من اباء الدار مشيرا الى اهمية دور الاب ورسالته السامية تجاه ابنائه والمجتمع.
 
وناقش المحافظ مع العاملين بالدار، عدد من المشاكل التي يعانون منها واعدا بدراستها وحلها فورا، مقدما لهم الشكر مشيدا بالترابط وأواصر الود التي تجمع بين العاملين ونزلاء الدار .
 
محافظ القليوبية يحتفل معأمهات دار المسنين ببنها بعيد الأم (1)
محافظ القليوبية يحتفل مع أمهات دار المسنين ببنها بعيد الأم (1)

محافظ القليوبية يحتفل معأمهات دار المسنين ببنها بعيد الأم (2)
محافظ القليوبية يحتفل مع أمهات دار المسنين ببنها بعيد الأم (2)

محافظ القليوبية يحتفل معأمهات دار المسنين ببنها بعيد الأم (3)
محافظ القليوبية يحتفل مع أمهات دار المسنين ببنها بعيد الأم (3)

محافظ القليوبية يحتفل معأمهات دار المسنين ببنها بعيد الأم (4)
محافظ القليوبية يحتفل مع أمهات دار المسنين ببنها بعيد الأم (4)

محافظ القليوبية يحتفل معأمهات دار المسنين ببنها بعيد الأم (5)
محافظ القليوبية يحتفل مع أمهات دار المسنين ببنها بعيد الأم (5)

محافظ القليوبية يحتفل معأمهات دار المسنين ببنها بعيد الأم (6)
محافظ القليوبية يحتفل مع أمهات دار المسنين ببنها بعيد الأم (6)

محافظ القليوبية يحتفل معأمهات دار المسنين ببنها بعيد الأم (7)
محافظ القليوبية يحتفل مع أمهات دار المسنين ببنها بعيد الأم (7)

محافظ القليوبية يحتفل معأمهات دار المسنين ببنها بعيد الأم (8)
محافظ القليوبية يحتفل مع أمهات دار المسنين ببنها بعيد الأم (8)

محافظ القليوبية يحتفل معأمهات دار المسنين ببنها بعيد الأم (9)
محافظ القليوبية يحتفل مع أمهات دار المسنين ببنها بعيد الأم (9)

محافظ القليوبية يحتفل معأمهات دار المسنين ببنها بعيد الأم (10)
محافظ القليوبية يحتفل مع أمهات دار المسنين ببنها بعيد الأم (10)

محافظ القليوبية يحتفل معأمهات دار المسنين ببنها بعيد الأم (11)
محافظ القليوبية يحتفل مع أمهات دار المسنين ببنها بعيد الأم (11)

محافظ القليوبية يحتفل معأمهات دار المسنين ببنها بعيد الأم (12)
محافظ القليوبية يحتفل مع أمهات دار المسنين ببنها بعيد الأم (12)

 


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