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محافظ الغربية يكرم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة

الإثنين، 25 مارس 2019 05:09 م
محافظ الغربية يكرم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة محافظ الغربية يكرم الأمهات المثاليات
الغربية – عادل ضرة
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أكد اللواء هشام السعيد ،  محافظ الغربية، أن الأم المصرية لعبت دوراً كبيراً فى الحفاظ على أمن وإستقرار الوطن، من خلال تقديم تضحياتها المتتالية بكل غالى ونفيس، مقدماً التحية والتقدير لأمهات الشهداء لما قدموه من تضحيات.
 
جاء ذلك، خلال إحتفالية محافظة الغربية، ومديرية التضامن الإجتماعى، لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة.
 
وبدأ الحفل، بالسلام الجمهورى ثم تلاوة آيات الذكر الحكيم، ثم عرض فيلم تسجيلى يحكى قصص الكفاح والعطاء للأمهات المكرمات.
 
وأكد المحافظ، أن الأم هى رمز العطاء تقدم الغالى والنفيس من أجل أبنائها والحفاظ على أسرتها، فهى فى كثير من الأحيان تقوم بدور الأب والأم فى آن واحد وتبذل أقصى مافى جهدها لتقديم العطاء وتوفير حياة كريمة لأبنائها وأسرتها.
 
وأشار محافظ الغربية،  الى  أن الأم هى شريك أساسى ورئيسى إلى جانب الأب فى رعاية الأسرة والأبناء، ليكونوا أعضاء فاعلين فى مسيرة التنمية والبناء فى المجتمع، مؤكداً أن إحتفال اليوم جاء لرد بعض ما تقدمه الأمهات الاتى صاروا مثلاً يحتذى به فى البذل والعطاء والتضحية بالعمر والجهد من أجل الأسرة والأبناء.
 
وفى ختام الحفل، قام المحافظ بتكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، وهن شادية سالم سالم، و أسماء عبد النبى، و سمية نصر محمود، والدة الشهيد الرائد عمرو خالد حسين، وفايزة عبده عبد الرحمن، ومارى فوزى لبيب.
 
وخلال الحفل، أجرى محافظ الغربية قرعة علنية لإختيار سيدة من الأمهات المثاليات لتفوز برحلة عمرة مقدمة من احدى الجمعيات، حيث فازت بها "سمية نصر محمود".
 
كما كرم محافظ الغربية، الدكتورة صفاء مرعى ، مقرر المجلس القومى للمرأة فرع الغربية بدرع المحافظة، وشهادة تقدير على عملها فى تطوير أداء فرع المجلس القومى بالمحافظة، وحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الأداء، وعلى مشاركة الفرع الفعالة فى العمل العام.
 
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