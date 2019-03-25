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محافظة سوهاج: تلقينا 6 آلاف و637 شكوى من المواطنين حتى الآن

الإثنين، 25 مارس 2019 10:06 ص
محافظة سوهاج: تلقينا 6 آلاف و637 شكوى من المواطنين حتى الآن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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أعلنت محافظة سوهاج، عن تلقى إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة لعدد 6 ألاف و637 شكوى من المواطنين، خلال الفترة من شهر سبتمبر من العام الماضى وحتى الآن، حيث تم حل 6 ألاف و 379 شكوى منها، وجارى حل 258.

وأشار الدكتور الطاهر موهوب مدير عام إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة فى بيان للمحافظة، أنه تمت إحالة 3 ألاف و 181 شكوى إلى مراكز ومدن المحافظة لبحثها والعمل على حلها، لافتاً إلى إنه تم حل 3 ألاف و83 منها، وجارى التعامل مع 98 شكوى متبقية، بالإضافة إلى تحويل 3 ألاف و 456 شكوى للمديريات والمصالح الحكومية بنطاق المحافظة، وتم حل 3 ألاف و299 منها، وجارى حل 157 شكوى متبقية.

وأكد "موهوب" على سرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين طبقاً لتوجيهات محافظ سوهاج، لافتاً إلى أن بحث الشكوى يستغرق بعض الوقت، ومضيفاً أن إدارة خدمة المواطنين تعمل بشكل جديد فى التواصل مع كافة الوحدات المحلية، ومديريات الخدمات والمصالح الحكومية بنطاق المحافظة.

 

 


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