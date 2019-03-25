مباحث الطرق فى القليوبية تضبط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة

كتب - نيفين طه

ألقت مباحث الطرق والمنافذ بالقليوبية، القبض على شخصان بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية، إخطارا من ضباط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ من ضبط كل من "همام.ع" وشهرتة "بودرة" 27 سنة حلوانى، و"أحمد .م" 33 سنة صاحب مصنع للخرسانات الجاهزة أثناء استقلالهما السيارة رقم 8156 ق ج ب سوداء اللون قيادة الأول ومستأجرة، رخصة تسيير باسم "أحمد الدسوقى أحمد مرعى"، وبحوزتهما 2 سلاح نارى بندقية آليه عيار 7.62×39، و2 خزينه لذات الأسلحة، و10 طلقات من ذات العيار، وسلاح أبيض مطواة وزجاجة ريبوتريل المخدر، جارى تطوير مناقشة المتهمان للوقوف على أبعاد نشاطهما الإجرامى، وجارى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.