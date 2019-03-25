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فاروق حسنى : هاجمونى بسبب المسرح التجريبى وكنت أسعى لتقديم الأفضل

الإثنين، 25 مارس 2019 09:51 م
فاروق حسنى : هاجمونى بسبب المسرح التجريبى وكنت أسعى لتقديم الأفضل الدكتور فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق
الإسكندرية - جاكلين منير
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أكد الدكتور فاروق حسنى ، وزير الثقافة الأسبق ، أنه قابلته أثناء توليه حقيبة الوزارة  ، عقبات شديدة جدا،  فى مقدمتها الماليات ، مشيرا الى أنه  أنشأ صندوق التنمية الثقافية، وذلك لعدم اعتماده على الدولة إطلاقا، مؤكدا أن 10% من دخل الصندوق كان يؤخذ من الزيارات الأثرية، والصرف على النشاطات الثقافية، لافتا إلى أنه أنشا 145 مكتبة في القرى والنجوع من الصندوق.

وأضاف حسنى ،  أنه تولى  مسؤلية  وزارة الثقافة فى فترة عصيبة فى السبعينيات بداية ظهور الارهاب فى مصر ،  مشيرا الى ان وزارة الثقافة كان يتبعها وزارة الاثار و حاولت تصحيح بعض الاوضاع المغلوطة انذاك خاصة فى اعمال الترميم ، و كنت أرى أن العمارة تلعب دور كبير فى الثقافة و ليس تحويل شقةأو  مبنى الى مركز ثقافى بل يجب أن يتميز المبنى المعمارى لمركز الثقافة ذو طابع مميز يخدم ما يقدمه من نشاط.

وأضاف قائلا : لم استطع تغيير كل المفاهيم المغلوطة فانتهجت نهج جديد فى الادارة على 18 مؤسسة تتبع الوزارة فقدمت المسرح التجريبى لأول مرة لفتح الباب أمام الشباب " و بعدها فوجئت بهجوم كبير ، حاربونى و اطلقوا علية" المسرح التخريبى "

 جاء ذلك خلال أولى فاعليات  معرض الإسكندرية الدولي للكتاب 2019، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع  الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين خلال الفترة من 25 مارس حتي 7 أبريل بحضور الدكتورة هدى الميقاتى نائب مدير مكتبة الاسكندرية.

وأضاف الدكتور فاروق حسنى ، أنه واجه عقبات كبيرة فى العمل داخل الوزارة و تحديات اجتهد، فى التغلب عليها أبرزها افتتاح دار الاوبرا و التغلب على مشكلة توفير 300 الف جنية مرتبات للعاملين فيها و كان مبلغ ضخم فى الثمنينات ، بالإضافة الى صرف اعانات الى الشعراء والكتاب و دعم الانشطة الثقافية فى كافة ربوع مصر .

وأشار حسنى ، الى  أن من أهم الانجازات التى يفخر بها ترميم أبو الهول  ، بعد انهيار اجزاء من الكتف الشمال ، و شكل  لجنة علمية ترأسها الفنان ادم حنين واستغرقت اعمال الترميم  10 سنوات بالإضافة الى  ترميم أسوار القلعة و اعمدة معبد الاقصر  وعددها 21 عامود و كان تحدى كبير لثقل وزنها ، كما تم ترميم 240 أثر اسلامى منها 32 أثر فى شارع المعز " وكان انجاز  كبير فى ذلك الوقت ، وأيضا تم بناء العديد من المتاحف النوعية والمتخصصة ، قائلا  كنت رقيب على ذاتى و لم يكن لدى أى رقيب اخر و لم يوجه لى  رئيس الدولة أى ملحوظة بل كنت أسعى لتقديم الأفضل".

 


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