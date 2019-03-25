video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 مارس 2019 10:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

طلاب الصف الأول الثانوى يبدأون أداء الامتحان الإلكترونى فى الأحياء

الإثنين، 25 مارس 2019 09:00 ص
طلاب الصف الأول الثانوى يبدأون أداء الامتحان الإلكترونى فى الأحياء طلاب الثانويه العامة-ارشيفية
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
بدأ قبل قليل، طلاب الصف الأول الثانوى العام أداء الامتحان الإلكترونى لليوم الثانى على التوالى، حيث يختبر الطلاب فى مادة الأحياء.

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الكود الخاص بالدخول على امتحان مادة الأحياء لطلاب الصف الأول الثانوى العام ، ففى أحياء اللغة العربية جاء الكود" 253201911، وأحياء باللغة الانجليزية"253201922، و253201933، بالنسبة للغة الفرنسية، و253201944 فى اللغة الألمانية. 

 
الجدير بالذكر، أن الامتحانات هى جولة استرشادية" هدفها التعرف على شكل ونوعية الأسئلة الجديدة، واختبار النظام الإلكترونى، وسوف يتدرب كل طالب على الأسئلة الجديدة.
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طارق شوقى موضحا تفاصيل الامتحان الإلكترونى: لازم نجرب لتحديد أوجه القصور

التربية والتعليم والتعليم الفنى

الامتحان الالكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى ترم اول

اخبار اليوم

اخبار التعليم




لا تفوتك
زاهى حواس عن معرض توت عنخ آمون: مليار دولار للتأمين.. وألفى مقال فى روعة الحدث

زاهى حواس عن معرض توت عنخ آمون: مليار دولار للتأمين.. وألفى مقال فى روعة الحدث

كيف وصلت "سموم" الدوحة إلى الجامعات الأمريكية؟.. النظام القطرى ضخ أموال طائلة على مؤسسات وجامعات واشنطن لجذب عناصر بارزة للتعاون معه فى غسل سمعتها الملطخة.. ومعارض قطرى يفضح "تميم": أسرته تدير الدولة كـ"عزبة"

كيف وصلت "سموم" الدوحة إلى الجامعات الأمريكية؟.. النظام القطرى ضخ أموال طائلة على مؤسسات وجامعات واشنطن لجذب عناصر بارزة للتعاون معه فى غسل سمعتها الملطخة.. ومعارض قطرى يفضح "تميم": أسرته تدير الدولة كـ"عزبة"

"باسم الحب أوقفوا هذا".. النجمة العالمية ديانا روس تدافع عن مايكل جاكسون ضد فيلم Leaving Neverland.. وباربرا سترايساند: الأطفال كانوا سعداء ولم يقتلهم.. وتتراجع عن تصريحاتها بعد هجوم كبير قاده الفيلم.. صور

"باسم الحب أوقفوا هذا".. النجمة العالمية ديانا روس تدافع عن مايكل جاكسون ضد فيلم Leaving Neverland.. وباربرا سترايساند: الأطفال كانوا سعداء ولم يقتلهم.. وتتراجع عن تصريحاتها بعد هجوم كبير قاده الفيلم.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة