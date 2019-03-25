طلاب الصف الأول الثانوى يبدأون أداء الامتحان الإلكترونى فى الأحياء

كتب محمود طه حسين

بدأ قبل قليل، طلاب الصف الأول الثانوى العام أداء الامتحان الإلكترونى لليوم الثانى على التوالى، حيث يختبر الطلاب فى مادة الأحياء.

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الكود الخاص بالدخول على امتحان مادة الأحياء لطلاب الصف الأول الثانوى العام ، ففى أحياء اللغة العربية جاء الكود" 253201911، وأحياء باللغة الانجليزية"253201922، و253201933، بالنسبة للغة الفرنسية، و253201944 فى اللغة الألمانية.