طارق شوقى موضحا تفاصيل الامتحان الإلكترونى: لازم نجرب لتحديد أوجه القصور

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحان التدريبى الثانى للصف الأول الثانوى بدأ الامتحانات التدريبية الثانية للصف الأول الثانوى يوم 24 مارس وتستمر لعدة أيام.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على صفحته بفيس بوك، دعونا أولا نتذكر "هدف" و"فلسفة" الجولة الثانية من التدريب:

١) تعرف الطلاب على "شكل ونوع الأسئلة الجديدة" والتدريب عليها بهدف اختيار الطريق الأمثل للمذاكرة قبل امتحانات أخر العام.

٢) اختبار الأحمال على نظام الامتحانات الإلكترونية.

٣) اختبار نظام التصحيح الإلكترونى.

وقال إن الأساس فى التغيير هو "طبيعة الأسئلة" وليست التكنولوجيا. وتابع الوزير نحن نستخدم التكنولوجيا لهدفين أساسين:

١) الوصول إلى المحتوى الرقمى الإضافى المعد على بنك المعرفة المصرى لإثراء فهم المواد.

٢) منع الغش أو التسريب وأخطاء التصحيح اليدوى.

وأوضح قائلا، ماذا فعلنا لإزالة أو تقليل التوتر؟

١) عدم حساب درجات الامتحانات (أو الجولات التدريبية) فى النجاح والرسوب هذا العام.

٢) عدم حساب درجات الامتحانات فى المجموع التراكمى المؤدى إلى تنسيق دخول الجامعات.

٣) إتاحة الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح.

٤) إتاحة الامتحانات على مدار 12 ساعة يوميا لكى ينتقى الطالب موعد ومكان الامتحان التدريبى.

٥) إتاحة الاختيار للطالب أن يستخدم إنترنت المدرسة (فى حالة وجوده) أو الانترنت عبر الشريحة المفعلة من شركة WE.

وتسائل طارق شوقى ما هى الإجراءات التى أخذناها لعلاج مشاكل التقنيات؟

١) زيادة سعة الخادم الحاوى للامتحانات قرابة الـ 15 ضعفا.

٢) منع الدخول على رابط الامتحانات من خارج جمهورية مصر العربية.

٣) منع الدخول على رابط الامتحانات من داخل مصر سوى لطلاب الصف الأول الثانوى أن طريق شبكات المدرسة أو الشريحة الأصلية فقط.

٤) توحيد الكود (الأيقونة) لكل امتحان على مستوى الجمهورية مما يوفر على الطلاب مشقة البحث عن الكود الخاص بالمدرسة/الفصل.

٥) نشرنا الأكواد لكل المواد المتبقية على موقع الوزارة.

وقال ما هى الخطوات التى يتبعها الطالب فى هذه الجولة التدريبية؟

١) يحصل الطالب على كود الامتحان من موقع الوزارة مع مراعاة التدقيق فى ملاحظة اختيار المادة الصحيحة ولغة الامتحان الصحيحة.

٢) يستخدم الطالب الـusername + الـpassword الخاصة بالامتحانات.

٣) يقرر الطالب موعد أدائه للامتحان خلال النافذة الزمنية المتاحة من 9 صباحا إلى الساعة 9 مساء.

٤) يقرر الطالب ما إذا كان سيعتمد على الانترنت فى مدرسته (فى حالة عملها بكفاءة) أو أن يعتمد على الإنترنت المتاحة عن طريق الشريحة الخاصة بالتابلت.

٥) يدخل الطالب على رابط الامتحان.

٦) إذا صارت الأمور على ما يرام يتم حل الامتحان وإرسال الإجابة.

7) إذا صادف الطالب مشكلة تقنية، يحاول خلال ساعة لاحقا لتفادى الازدحام على موقع الامتحان.

٨) إذا فشلت محاولات الدخول الإلكترونى، لا داعى لأى توتر أو قلق ويدخل الطالب على موقع الوزارة بعد الساعة التاسعة مساء لتحميل أسئلة الإمتحان للتدرب عليها بعيدا عن النظام الإلكترونى.

٩) إذا كان الإنترنت فى المدرسة غير جاهز والشريحة غير موجودة أو مفعلة، لا يحاول الطالب دخول الامتحان الإلكترونى وإنما يعتمد على إتاحة الأسئلة بعد التاسعة مساء على موقع الوزارة للتدرب عليها.

فى كل الأحوال سوف يحصل كل طالب على الأسئلة التدريبية سواء عن طريق النظام الإلكترونى (الحل الأمثل) أو عن طريق التدرب عليها خارج النظام الإلكترونى.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى عدة ملاحظات هامة:

١) إن السبيل الوحيد لضمان عمل النظام الإلكترونى بكفاءة وكذلك نظام التصحيح الإلكترونى هو أن نجربه معا كى نقف على أوجه القصور ونعالجها قبل أن نعتمد على هذا النظام فى امتحانات نهاية العام.

٢) لا علاقة لمستقبل الطلاب باختبار وضبط عمل النظام الإلكترونى.

٣) التدريب على الأسئلة الجديدة هو "مربط الفرس" بالنسبة للطلاب سواء تم هذا إلكترونيا أو عن طريق تحميل الأسئلة من موقع الوزارة.

٤) سوف نلاحظ تحسنا كبيرا كل يوم عن اليوم السابق لأننا نعكف على ضبط النظام الإلكترونى كى نتلافى أى مشكلة مهما كان حجمها.

٥) نتوقع بعض العقبات فى الأيام الأولى ولكن سنتجاوزها قبل نهاية الأسبوع ونطمئن جميعا لشكل الأسئلة الجديدة وصلابة النظام الجديد الذى سيخدمنا فى السنوات المقبلة.

٦) لن نطبق النظام الإلكترونى فى نهاية العام إلا إذا كانت كفاءته كاملة.

٧) لن يحرم طالب واحد من أداء الامتحانات فى مايو لأى سبب كان (يتضمن هذا طلاب المنازل والخدمات والسجون وغيرهم)

وأضاف، أكرر مرة أخرى أن هذه "جولة استرشادية" هدفها التعرف على شكل ونوعية الأسئلة الجديدة واختبار النظام الإلكترونى. دعونا نعمل معا بدون خوف أو توتر أو قلق للوصول إلى الهدف. سوف يتدرب كل طالب على الأسئلة الجديدة فى كل الأحوال. لا تنزعجوا إذا حدث أى عطل فى التقنيات لأننا نصلح هذه المشكلات يوما بعد يوم ولا تنسوا تحميل الأسئلة مساء كل يوم للتدريب عليها.