طائرات الاستطلاع الإسرائيلى تحلق على ارتفاعات منخفضة فى أجواء قطاع غزة

كتب : أحمد جمعة

تحلق طائرات استطلاع إسرائيلية على ارتفاعات منخفضة داخل أجواء قطاع غزة، ونفذت مقاتلات حربية إسرائيلية مساء اليوم الاثنين، غارات جوية استهدفت عدداً من المواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة.

ويأتى القصف الإسرائيلى رداً على إطلاق صاروخ من قطاع غزة اليوم على شمال تل أبيب والذى أدى إلى إصابة 7 إسرائيليين بجراح.

فيما أعلنت وزارة الصحة فى غزة رفع حالة الجهوزية والاستعداد فى كافة المستشفيات ووحدات الإسعاف والطوارئ جراء التصعيد الإسرائيلى على قطاع غزة فى هذه الأثناء، داعية كافة المواطنين الفلسطينيين لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وبدوره قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى أن الطيران الحربى بدأ بشن غارات على أهداف تابعة لحركة حماس فى قطاع غزة.

واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مواقع تابعة للمقاومة بثلاثة صواريخ شمال غرب غزة.

وبدوره حذر المتحدث باسم حركة حماس فوزى برهوم من ارتكاب الاحتلال الإسرائيلى أى حماقات بحق غزة ومقاومتها، مؤكدا أن تكلفتها ستفوق تقديراته وسيجد نفسه أمام مقاومة شديدة مستعدة لهذا اليوم، مؤكدا أن الفصائل ستكون على جهوزية تامة لخوض معركة الردع والدفاع عن الشعب الفلسطينى.