ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بدار السلام سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضبط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، برئاسة الرائد كريم علام رئيس مباحث المركز بالغنابة، من إلقاء القبض على تشكيلا عصابيا مكون من 3 عمال، تخصصوا فى سرقة الدراجات البخارية، متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزالولة نشاطهم الإجرامى.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات، عن قيام تشكيلا عصابيا بسرقة الدرجات البخارية الخاصة بالمواطنين، وأنه تم تحديد أماكن تواجد أفراد التشكيل.

وعلى الفور وعقب استئذان النيابة العامة، تم تشكيل فريق بحث وإعداد عدة أكمنة ثابته ومتحركة، بإشراف العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق، والرائد كريم علام رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام بالإنابة، وأسفرت جهود الحملة، عن ضبط "محمد ع س أ" 35 سنة عامل، و"حسام م ا أ" 30 سنة عامل، و"البدري ع ي" 50 سنة، عامل تم ضبطهم وبحوزة الأول بندقية خرطوش عيار 12 وبمواجهتهم اعترفوا بمضمون ما تقدم.

وبتطوير مناقشتهم، اعترفوا بارتكاب واقعة المحضر جنح مركز سوهاج لسنة 2016، عن بلاغ "كمال خ أ" سرقة دراجته البخارية، وواقعة المحضر جنح قسم أول سوهاج لسنة 2012 عن بلاغ "معوض ح م" ميقيم دائرة القسم سرقة دراجته البخارية، وواقعة المحضر جنح مركز أخميم لسنة 2016، عن بلاغ "محمد ح م" يقيم دائرة المركز سرقة دراجته البخارية، وواقعة المحضر جنح قسم جرجا لسنة 2019، عن بلاغ "محمود ك ر" يقيم دائرة القسم سرقة دراجته البخارية، ودراجة بخارية جارى فحصها.

تم ضبط المسروقات بإرشاد المتهمين، وجارى تحرير محضرا بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.