صور و فيديو.. افتتاح قاعات معرض الإسكندرية للكتاب بمشاركة 50 دار نشر

الاسكندرية جاكلين منير

شهدت مكتبة الإسكندرية، افتتاح قاعات معرض الإسكندرية الدولي للكتاب 2019، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع كل من الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين، خلال الفترة من 25 مارس حتي 7 أبريل.

وبحضور كل من محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وهيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، نيابة عن وزيرة الثقافة التى اعتذرت عن الحضور، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وفيصل القحان مدير معهد المخطوطات العربية، وهدى الميقاتى نائب مدير مكتبة الأسكندرية.

ويضم المعرض هذا العام، حوالى 50 دار نشر مصرية وعربية، و160 فاعلية ثقافية، بالإضافة إلي أجنحة لأربع دول عربية هى الكويت، الإمارات، سوريا، فلسطين، كما يستضيف المعرض داخل مكتبة الإسكندرية أجنحة للعديد من الهيئات الحكومية والعربية مثل وزارة الآثار، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، المجلس القومي للصحة النفسية، المركز القومي للترجمة، وقنصلية فلسطين، بالإضافة إلى مساحة كبيرة للباحثين والمفكرين من دول عربية عديدة ومبدعى الإسكندرية، وكذلك مساحة مخصصة لدور السوشيال ميديا، ومساحة لثقافة الطفل من خلال تنظيم ورش عمل وحفلات موسيقية.