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صور.. محافظ الوادى الجديد يتابع امتحانات المرحلة الثانوية بنظام التابلت

الإثنين، 25 مارس 2019 12:38 م
صور.. محافظ الوادى الجديد يتابع امتحانات المرحلة الثانوية بنظام التابلت جانب من الجولة التفقدية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مدرستي الخارجة الرسمية للغات، ومدرسة الخارجة الثانوية بنين، وذلك للإطمئنان علي سير العملية التعليمية، وإنتظام العمل بمنظومة التعليم الجديدة بالصف الأول الثانوي، ومدي نجاح تطبيق اليات النظام الجديد في ثاني أيام الإمتحانات التجريبية علي نظام التابلت التعليمي، حيث أدي الطلاب أمس إمتحان مادة اللغة العربية بنجاح واليوم يتم الإختبار في مادة الأحياء . 
 
والتقي المحافظ مع عدد من المعلمين والطلاب ، حيث وجه بضرورة الإستفادة من المنظومة الجديدة وما توفره من إمكانيات في تنمية المهارات العلمية ، مشددا التواصل المستمر مع مراكز التطوير التكنولوجي بالوزارة لتلافي أي مشكلات تعوق الامتحانات والعمل علي سرعة حلها .
 
الجدير بالذكر، بأنه تم توزيع 2197 جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية ، وأن تكلفة الجهاز الواحد تبلغ 4500 جنيه ، محمل عليه بنك المعرفة والكتاب المدرسى وكافة البرامج اللازمة لخدمة الطالب ، ويتم وضع وتصحيح الإمتحانات دون تدخل عنصر بشري به .
 
جانب من الجولة التفقدية (1)
جانب من الجولة التفقدية

جانب من الجولة التفقدية (2)
جانب من الجولة التفقدية 

جانب من الجولة التفقدية (3)
جانب من الجولة التفقدية 

جانب من الجولة التفقدية (4)
جانب من الجولة التفقدية

 


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