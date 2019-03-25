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الإثنين، 25 مارس 2019 01:08 م
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صور.. ضبط 12حالة إيجابية لتعاطى المخدرات ضمن مبادرة "مصر بلا إدمان" بسوهاج

الإثنين، 25 مارس 2019 12:08 م
صور.. ضبط 12حالة إيجابية لتعاطى المخدرات ضمن مبادرة "مصر بلا إدمان" بسوهاج جانب من الحملة
سوهاج محمود مقبول
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انطلقت بمحافظة سوهاج مبادرة «مصر بلا إدمان»، من أجل حملة التحليل العشوائي للمخدرات بناء على الاتجاه العام فى الدولة، والذى يهدف إلى التخلص من أزمة تعاطى المخدرات، حيث بدأت عملية التحليل للسائقين بالمدارس الخاصة وعلى الطرقات.
 
وجاءت الحملة، بإشراف الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بالإشتراك مع المقدم أحمد حفنى مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بسوهاج، وإدارة مرور سوهاج برئاسة العميد مصطفى إبراهيم ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
 
وهذا وأكد مصدر مسئول بالحملة، أن الحملة قامت بفحص 90 سائقا بالمدارس الخاصة، بالإضافة إلى السائقين على الطرقات، وأسفرت نتائج التحاليل عن إيجابية 12 حالة تحليل، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.
 
وأضاف المصدر، أن الحملة مستمرة لتغطى كافة أنحاء المحافظة، تمتد هذه الحملات لتشمل العديد من الهيئات للكشف عن المخدرات لجميع الموظفين بالدولة.
 
 
جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة (1)

جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة 

جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة 

جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة

جانب من الحملة (3)
جانب من الحملة 

جانب من الحملة (3)
جانب من الحملة

جانب من الحملة (4)
جانب من الحملة 

جانب من الحملة (4)
جانب من الحملة

جانب من الحملة (5)
جانب من الحملة
 

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