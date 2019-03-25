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صور.. الشيخ محمد بن زايد يستقبل رئيس أوزبكستان فى قصر الرئاسة بأبوظبى

الإثنين، 25 مارس 2019 12:35 م
صور.. الشيخ محمد بن زايد يستقبل رئيس أوزبكستان فى قصر الرئاسة بأبوظبى الشيخ محمد بن زايد مع رئيس أوزبكستان
كتب محمد عبد العظيم
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استقبل الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، شوكت ميرضيايف رئيس دولة أوزبكستان، على هامش زيارته إلى الإمارات والتى تستمر لمدة 3 أيام.

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وقالت صفحة ولى عهد أبوظبى: "محمد بن زايد يستقبل رئيس أوزبكستان الذي جرت له مراسم استقبال رسمية في قصر الرئاسة بأبوظبى".

 
الشيخ محمد بن زايد مع رئيس أوزبكستان
الشيخ محمد بن زايد مع رئيس أوزبكستان

 

الشيخ محمد بن زايد يستقبل رئيس أوزربكستان فى قصر الرئاسة بأبوظبى
الشيخ محمد بن زايد يستقبل رئيس أوزربكستان فى قصر الرئاسة بأبوظبى

يذكر أن برنامج الزيارة يشمل برنامج الزيارة يشمل إجراء لقاء أخر مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء وحاكم دبي، وذلك فى إطار مناقشة توسيع التعاون الثنائي وترسيخ العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والابتكارية والمصرفية والمالية والثقافية والإنسانية بين البلدين.

 

 


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