صور .. الأمير تشارلز يشارك فى وضع إكليل الزهور فى نصب خوسيه مارتى فى هافانا

وكالات

قام الأمير البريطاني تشارلز وزوجته كاميلا ، دوقة كورنوول ، بوضع إكليل الزهور في نصب خوسيه مارتي في هافانا ، خلال زيارتهم الى كوبا ومنطقة الكاريبى .

وتستمر الزيارة ثلاثة أيام بناء على طلب من الحكومة البريطانية للتأكيد على دفء العلاقات البريطانية الكوبية،وسيتناولان هناك الطعام مع الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل الذي تولى المنصب العام الماضي خلفا لراؤول كاسترو.

وبحسب الصور التى نشرتها وكالة رويترز للانباء ، يقوم الامير تشارلز بوضع اكليل الزهور على النصب التذكارى بهافانا ، ويقوم بتحية حرس قوات الشرف الكوبية .











