سقوط صاحبى شركة عقارات لنصبهم على المواطنين فى 30 مليون جنيه بمدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة، فى ضبط مالكى شركة عقارات بمدينة نصر، قاموا بالنصب على المواطنين والإستيلاء منهم على 30 مليون جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من إحدى المواطنات– مقيمة دائرة مركز شرطة الأهرام بنطاق مديرية أمن الجيزة ، و 35 مُبلغ أخرين بتعرضهم لواقعه نصب وإحتيال من قبل مسئولى إحدى شركات المقاولات الكائنة - دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بنطاق محافظة القاهرة، والإستيلاء على أموال طائلة منهم بزعم تملكهم وحدات سكنية بإحدى مشروعات الشركة بالساحل الشمالى.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام"حسام ح.ع" 50 سنة رئيس مجلس إدارة الشركة المشار إليها– مقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول (السابق إتهامه فى عدة قضايا أخرهم قضية "نصب")و " زين ا.ع" 47 سنة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة – مقيم بمدينة نصر - القاهرة (السابق إتهامه فى عدة قضايا أخرهم قضية "تبديد") و" أشرف م.ر"51 سنة عضو مجلس الإدارة والمدير المالى بالشركة –مقيم النزهة- القاهرة(السابق إتهامه فى عدة قضايا أخرهم قضية "مبانى بدون ترخيص").

وقاموا بإنشاء شركة للمقاولات وقيامهم بالإعلان والتسويق والترويج ، عن توافر شاليهات وفيلات سكنية بمساحات مختلفة بمشروع الشركة بالساحل الشمالي على قطعة الأرض المملوكة للشركة والكائنة / بالكيلو 108 طريق مطروح – الاسكندرية - دائرة قسم شرطة الضبعة – على مساحة ( 35 ) فدان، ومن خلال ذلك قاموا بإستقطاب عدد كبير من العملاء راغبى تملك الوحدات السياحية وتحصلوا على مبالغ مالية من (300) فرد من حاجزى تلك الوحدات كمقدمات وأقساط بلغت إجماليها حوالي (30) مليون جنيه.

كما تبين قيام المتحرى عنهم بترك مقر الشركة " للعاملين الإداريين والسكرتارية " عقب تزايد مطالبات المجنى عليهم بإسترداد مبالغهم المالية لعدم قيام سالفى الذكر بتنفيذ أية إنشاءات بالمشروع المشار إليه هرباً من ملاحقة ضحاياهم وتحسباً للمسائلة الجنائية.

عقب تقنيين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان الثانى والثالث بدائرة قسم أول مدينة نصر، وبمواجهة المتهمان أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول، وأضافا بتعثر المشروع لعدم استكمال إجراءات الترخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الأول.