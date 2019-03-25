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سائق يطلق النار على زميله بسب أولوية التحميل بكفر شكر

الإثنين، 25 مارس 2019 11:18 ص
سائق يطلق النار على زميله بسب أولوية التحميل بكفر شكر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه
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أصيب سائق بطلق نارى أثر مشاجرة مع زميله بسبب أولوية تحميل الركاب بدائرة مركز كفرشكر، تم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفرشكر من "محمود. م. ع"، 23 عاما، سائق توك توك، مصاب برش خرطوش.

بانتقال العميد يحى راضى مدير المباحث الجنائية بالمديرية ، قرر أنه حال تواجده بموقف مركبات التوك توك بمدخل قرية تابعة لكفر شكر ومحل سكنه، حدثت مشادة كلامية بينه وبين "أحمد. م. ح"، 25 عاما، سائق توك توك، بسبب أولوية تحميل الركاب تطورت لمشاجرة أطلق على إثرها الأخير عيارا ناريا من فرد خرطوش كان بحوزته محدثاً إصابتة المشار إليها وفر هاربا.

تمكن المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفر شكر من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر رقم 1228 جنح مركز كفر شكر لسنة 2019م، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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