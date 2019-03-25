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روسيا ترسل 100 جندى بحوزتهم معدات عسكرية إلى فنزويلا

الإثنين، 25 مارس 2019 01:43 م
روسيا ترسل 100 جندى بحوزتهم معدات عسكرية إلى فنزويلا فنزويلا
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "الكونفيدينثيال" الإسبانية إن طائرتان عسكريتان ترفعان العلم الروسى هبطت فى مطار مايكيتيا الدولى الرئيسى فى فنزويلا، حيث أرسلت روسيا 35 طنا من المواد غير المحددة،تحت قيادة اللواء فاسيلى تونكوشكوروف، رئيس أركان الجيش الروسى.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن ما يقرب من 100 جندى روسى وصلوا إلى فنزويلا بحوزتهم 35 طنا من المواد الغير محددة ، كما أن سبب الزيارة غير معروفة،ولكن كانت فنزويلا وروسيا أعلنتا فى ديسمبر الماضى أنهما ستنشطان طاولة العمل المشتركة لرفع القدرة الدفاعية للدولة الكاريبية لمواجهة أى هجمات محتملة،ولذلك فمن الممكن أن هذه الزيارة تكون بداية للتعاون المشترك.
 
وحول الوجود الجديد للطائرات العسكرية الروسية فى كراكاس ، لم تتحدث أى سلطة فنزويلية بعد، وأبلغ نائب وليامز دافيلا على تويتر بوجود الطائرة وحذر من أن الحقيقة تنتهك الدستور الفنزويلى بعدم الحصول على إذن من البرلمان الذي يسيطر عليه المعارضة. وأضاف "كانوا ييحتجون إذا جاءوا من دول أخرى ، لأن هذه المهمة الروسية القادمة تنتهك الدستور".
 
وتعد روسيا واحدة من أعظم حلفاء الرئيس الفنزويلى ، نيكولاس مادورو ، الذى يدعمه علنًا فى مواجهة تحدىزعيم البرلمان ، خوان جوايدو ، الذى أعلن قبل شهرين حكومة مؤقتة تضم أكثر من 50 دولة ، بما فى ذلك الولايات المتحدة .
 
وتشير حكومة مادورو عادة إلى روسيا ، التى تزودها بالأسلحة والتكنولوجيا وغيرها من الموارد ، باعتبارها "حليفًا استراتيجيًا" لسياستها، وعاشت العلاقات بين البلدين أثناء رئاسة الراحل هوجو تشافيز (1999-2013) ، وهى بداية جديدة فى عدة مجالات ، مثل الطاقة والعسكرية والتعاون ، والتى استمرت طوال فترة خليفته.
 
 

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