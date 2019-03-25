رئيس وزراء إثيوبيا: لابد من محاربة خطاب الكراهية على وسائل التواصل

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أكد رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد أن بلاده كانت منذ القدم وستبقى موحدة قوية بفضل أبنائها الحقيقيين، واصفا فكرة تفكك إثيوبيا بأنها "مجرد أوهام يدور فى خلد البعض".

ودعا رئيس الوزراء - فى كلمة له فى منتدى (أديس فيج) نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية - إلى حل الخلافات بالحوار..مشددا على الحاجة لمحاربة خطاب الكراهية الوارد على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال إن الحكومة بصدد صياغة قانون لمنع إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى البلاد.

وأشار رئيس الوزراء الإثيوبى إلى أن البلاد بحاجة إلى أحزاب قوية وناضجة تقودها شخصيات مجردة من التعصب القومي، مستعدة لخدمة بلدها من دون مقابل.