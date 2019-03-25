رئيس جامعة طنطا: مصر سباقة فى إنشاء كثير من المدن فى إفريقيا

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، إن مؤتمر الهندسة الإنشائية الذى تنظمه كلية الهندسة بجامعة طنطا، يهدف إلى بناء جسور التكامل بين مصر وبين افريقيا والعرب.

وأضاف رئيس جامعة طنطا، فى تصريحات له قبل انطلاق المؤتمر الدولى الثالث للهندسة الانشائية بالغردقة، أن مصر كانت سباقة فى انشاء كثير من المدن فى افريقيا بمساهمة شركات من القطاع العام ومؤسسات علمية وهو ما يجب عرضه بالبحث العلمى، مشيداً بالإقبال الدولى الكبير على المشاركة فى مؤتمر الهندسة الانشائية الذى تنظمه كلية هندسة طنطا والذى تنطلق أولى فعالياته مساء اليوم بمدينة الغردقة.

وأشار الدكتور مجدى سبع إلى التطور الكبير الذى شهدته مصر فى هندسة الانشاءات حيث تم بناء العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من المدن الجديدة منها العلمين والجلالة وبدر، بالإضافة إلى أكثر من 7000 كم طرق وهو ما يجب ترجمته أمام العالم وتوضيح التقنيات والفنيات التى تم استخدامها ومواد البناء ومعالجات التربة.

وأوضح سبع أن قارة افريقيا غنية لديها الكثير من الموارد الطبيعية والبشرية، والشباب باعتبارهم مستقبل القارة الافريقية فى حاجة إلى مدن جديدة وتقنيات حديثة وطرق ممتدة ودعم تقنى عالى لكى ينهض من حيث انتهى الآخرين، مؤكداً أن دور مصر بأبحاثها وعلمائها أنها لا تبخل على العطاء العلمى لأى دولة افريقية، وهو ما يسعى المؤتمر لتحقيقه لاثبات أن مصر رائدة وعطائها يكون بكرم وليس باستعلاء.

وتابع سبع أن تميز الجامعات يقاس بإنتاجها وهو تخريج طالب متميز، مضيفاً أن كلية الهندسة بجامعة طنطا هى قطاع مميز بدليل وجودها ضمن أفضل 500 كلية على مستوى العالم فى قطاع الهندسة، مشيراً إلى أن قطاع الهندسة بوجه عام والإنشاءات بوجه خاص يهتم بتخريج مهندس جيد.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر أكثر من 120 ورقة بحثية بخلاف المحاضرات فى صيغة دراسات مجمعة وذلك لتبادل الخبرات مع المشاركين من دول الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وفرنسا وانجلترا، وكثير من الدول العربية منها الامارات والسعودية والجزائر وتونس، ودول افريقية.