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رئيس جامعة المنوفية يفتتح مركز القياس والتقويم بكلية الطب

الإثنين، 25 مارس 2019 03:15 م
رئيس جامعة المنوفية يفتتح مركز القياس والتقويم بكلية الطب جانب من الافتتاح
المنوفية – محمد فتحى
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افتتح الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، يرافقه الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد جمال الدين عميد الكلية والدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية والمشرف على مركز القياس والتقويم بالجامعة، بافتتاح مركز القياس والتقويم بكلية الطب، وبحضور الدكتور سعيد شلبى عميد الكلية ونائب رئيس الجامعة الأسبق والدكتورة نانسى أسعد والدكتور محمود قورة والدكتور محمد قنديل وكلاء الكلية والدكتور علاء السيسى مدير الإدارة المركزية للمستشفيات الجامعية وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالكلية .

وأشاد رئيس الجامعة بالمركز الذى يضم 320 جهاز كمبيوتر و سرعة الإنجاز فى الإنشاءات والتصميمات الهندسية و أعمال التشطيب والتجهيزات ووجه الشكر لقيادات الكلية وكل منسوبى الكلية والشركة المنفذة على الإلتزام بمواعيد التسليم.


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