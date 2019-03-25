رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لليوم السابع: الاستفتاء على تعديل الدستور قبل رمضان

تنفرد اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، بحوار الثلاث ساعات مع المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث باسمها، تزامنا مع إجراءات البرلمان لتعديل الدستور.





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