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رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لليوم السابع: الاستفتاء على تعديل الدستور قبل رمضان

الإثنين، 25 مارس 2019 08:33 م
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لليوم السابع: الاستفتاء على تعديل الدستور قبل رمضان اليوم السابع
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تنفرد اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، بحوار الثلاث ساعات مع المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث باسمها، تزامنا مع إجراءات البرلمان لتعديل الدستور.


 

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