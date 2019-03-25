رؤساء لجان البرلمان يوافقون على الحساب الختامى للموازنة

كتب محمود حسين

أعلن عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، موافقتهم على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2017/2018، مطالبين بتنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير لجنة الخطة والموازنة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2017/2018.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس هيئته البرلمانية، والنائب حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، والنائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقتهم على الحساب الختامى وما تضمنه من توصيات.

وقال النائب شرعى صالح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، إنه يوافق على الحساب الختامى، مطالبا باتخاذ إجراءات حاسمة مع الهيئات الاقتصادية الخاسرة وعدم السكوت على استمرار الخسائر وتدهور أوضاعها، وتطويرها وإعادة هيكلتها.

وأضاف "صالح"، أنه يجب تطوير وإعادة هيكلة هيئة السكة الحديد، متوقعا أن تشهد طفرة فى الفترة القادمة وتتحول من هيئة خاسرة إلى مربحة، فى ظل وجود الفريق كامل الوزير على رأس وزارة النقل والمواصلات، باعتبار أنه مشهود له بالكفاءة

فيما قال النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، إنه يجب تحديد سقف للاقتراض الخارجى، وتحجيم الدين العام، وتطبيق موازنة البرامج والأداء، مؤكدا موافقته على الحساب الختامى.

بدوره، قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى: "نؤيد كل توصيات لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى، ونأمل أن تكون موازنة العام القادم ملبية لكل هذه التوصيات.