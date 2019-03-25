ختام فعاليات التدريب المصرى البريطانى المشترك "أحمس –1"

كتب زكى القاضى

القوات المصرية والبريطانية تنفذان عملية مشتركة للقضاء على بؤرة إرهابية داخل منطقة سكنية

اختتمت فعاليات التدريب المصرى البريطانى "أحمس -1"، والذى نفذ بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية وعناصر التدخل السريع من قوات المشاة البريطانية.

وبدأت المرحلة الختامية بشرح تفصيلى للفكرة التعبوية والتوجيه الطبوغرافى والتكتيكى لمنطقة البيان والذى تضمن عملية اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة فى منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر الإرهابية بمشاركة عناصر من القوات الجوية والاستطلاع والمشاة الميكانيكى والمهندسين العسكريين، ثم دفع عناصر التأمين الطبى والإدارى والمعنوى لإعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين وإعادة الحياة لطبيعتها .

وكانت المراحل السابقة للتدريب قد تضمنت رفع حالات الاستعداد القتالى والتحضير والتنظيم لتنفيذ الأنشطة التدريبية المخططة التى بدأت بالتعارف والدمج بين القوات المشاركة فى التدريب من الجانبين والتدريب على أساليب مكافحة العبوات الناسفة والقتال فى المدن نهاراً وليلاً، كذلك تنفيذ العديد من الرمايات الفردية والتكتيكية بالذخيرة الحية .

وفى نهاية المرحلة نقل اللواء أركان حرب أحمد وصفى مساعد وزير الدفاع تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة، مشيداً بمستوى القوات المنفذة ومدى التنسيق والتعاون بين الجانبين بما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ كافة المهام بدقة وكفاءة عالية، معرباً عن سعادته وترحيبه بمشاركة القوات البريطانية فى تنفيذ التدريب لأول مرة على أرض مصر، متطلعاً لتنفيذ المزيد من التدريبات المشتركة في المستقبل .

وحضر مراحل المشروع عدد من قادة القوات المسلحة للجانبين والمراقبين والملحقين العسكريين وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.