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الإثنين، 25 مارس 2019 10:27 م
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حبس 4 متهمين لنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعى

الإثنين، 25 مارس 2019 10:01 م
حبس 4 متهمين لنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعى حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس 4 متهمين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة، والمتهمون كل من: خالد محمد، وعمر حميدة، وجمالات عطية، وخالد فهمى.

 

ووجهت النيابة للمتهمين فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.


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