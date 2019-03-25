حبس صاحبى شركة عقارات بتهمة الاستيلاء على 30مليون جنيه من مواطنين بمدينة نصر

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالنصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على 30 مليون جنيه.

ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من إحدى المواطنات– مقيمة دائرة مركز شرطة الأهرام بنطاق مديرية أمن الجيزة، و35 مُبلغا آخرين، يفيد تعرضهم لواقعه نصب واحتيال من قبل مسئولى إحدى شركات المقاولات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بنطاق، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تملكهم وحدات سكنية بإحدى مشروعات الشركة بالساحل الشمالى.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام "ح.ع" 50 سنة مقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، و " ز ا.ع" 47 سنة مقيم بمدينة نصر، و" أ م.ر"51 سنة عاطل، وقاموا بإنشاء شركة للمقاولات، وقيامهم بالإعلان والتسويق والترويج ، عن توافر شاليهات وفيلات سكنية بمساحات مختلفة بمشروع الشركة بالساحل الشمالي على قطعة الأرض المملوكة للشركة والكائنة / بالكيلو 108 طريق مطروح – الاسكندرية - دائرة قسم شرطة الضبعة – على مساحة ( 35 ) فدان، ومن خلال ذلك قاموا باستقطاب عدد كبير من العملاء راغبى تملك الوحدات السياحية وتحصلوا على مبالغ مالية من (300) فرد من حاجزى تلك الوحدات كمقدمات وأقساط بلغت إجماليها حوالى (30) مليون جنيه.

كما تبين قيام المتحرى عنهم بترك مقر الشركة " للعاملين الإداريين والسكرتارية " عقب تزايد مطالبات المجنى عليهم باسترداد مبالغهم المالية لعدم قيام سالفى الذكر بتنفيذ أية إنشاءات بالمشروع المشار إليه هرباً من ملاحقة ضحاياهم، وتحسباً للمساءلة الجنائية.

عقب تقنيين الإجراءات تم القبض على المتهمين الثانى والثالث بدائرة قسم أول مدينة نصر، وبمواجهة المتهمان أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول، وأضافا بتعثر المشروع لعدم استكمال إجراءات الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الأول.