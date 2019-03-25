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حبس تشكيل عصابي يضم 4 عاطلين لسرقتهم سيارة بالإكراه ببنى سويف

الإثنين، 25 مارس 2019 02:38 م
حبس تشكيل عصابي يضم 4 عاطلين لسرقتهم سيارة بالإكراه ببنى سويف حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبدالراضى وأيمن لطفى
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ضبطت مباحث مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف، اليوم الاثنين، تشكيلا عصابيا يضم 4 عاطلين، لسرقتهم سيارة بالإكراه من قائدها أثناء سيره على طريق فرعى.
 
وتلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من نائبه اللواء عاطف سلامة، بإبلاغ مركز شرطة إهناسيا، عن تحرير "علاء، م،م"، 46 عاما، موظف، مقيم بدائرة المركز، محضرا، يفيد أنه  أثناء سيره بسيارته الملاكى بطريق فرعى بدائرة المركز، وبداخلها "تحقيق شخصيته، ورخصتى القيادة والتسيير ،و 3 كروت فيزا،و بعض الأوراق الخاصة بجهة عمله"، استوقفه بعض الأشخاص المجهولين، وأشهروا السلاح بوجهه قبل استيلاءهم على سيارته ومتعلقاته الشخصية.
 
تم تشكيل فريق بحث قاده رئيس مباحث اهناسيا، الرائد خالد مدحت، وضم معاونى وأفراد المباحث، وتبين من التحريات أن وراء الواقعة كل من "عبدالعزيز، م.ع" 48 عاما، عاطل، له معلومات جنائية، و"محمود، ع .ع" 31 عاما، عاطل، له معلومات جنائية، و"محمد. ر .أ  ، 34 عاما"، عاطل، له معلومات جنائية، و"عوض، أ،ع " 25 عامًا، عاطل، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، تم القاء القبض عليهم وبحوزتهم "بندقية آلية، ثلاث خزن،  فرد خرطوش، 93 طلقة نارية مختلفة الأعيرة،  2 هاتف محمول، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وارشدوا عن مكان السيارة، وتم العثور عليها وبها متعلقات مالكها، بجوار مساكن "دمو"   بالقرب من الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة الفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة فقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات .
 
 
 

 


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