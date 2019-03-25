حبس السائق المتهم بتحطيم غرفة القسطرة بمعهد القلب بعد وفاة شقيقه

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس "ع.س 49 عامًا سائق والمتهم بتحطيم غرفة قسطرة قلب، داخل معهد القلب بالعجوزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.

وتوصلت التحريات إلى أن شقيق المتهم "أ.س" 31 سنة فارق الحياة أثناء علاجه بالمعهد، مما أصابه بحالة هياج كسر خلالها الجهاز الطبى، وأحدث حالة من الذعر بين العاملين بالمعهد، واعتدى على عدد من الأطباء.

وتلقى المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغا من العاملين بمعهد القلب يفيد إحداث أحد الأشخاص حالة من الذعر داخل المعهد.