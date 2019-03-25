جنايات الإسكندرية تحسم اليوم قضية بيع طفل مقابل 20 ألف جنيه عبر الفيس بوك

الإسكندرية أسماء على بدر

تسدل محكمة جنايات الإسكندرية بالنطق بالحكم، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار مجدى محمد نوارة، وعضوية المستشارين رفعت عامر وعمر سويدان وأمانة سر كيرلس الراوى ومحمد البغدادى وصلاح خليل، الستار قضية عرض أم وزوجها بيع جنين عبر فيس بوك، بمقابل مادى 20 ألف جنيه، ووجهت لهم النيابة تهمة الاتجار بالبشر.

وتعود القضية رقم 7527 لسنة 2018 إدارى قسم شرطة باب شرقى، عندما تلقى مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة باب شرق، يفيد بورود بلاغ من الدكتورة عزة العشماوى، رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة، عن قيامها برصد إحدى السيدات تدعى هنا محمد تقوم بعرض مولدها للتبنى وسيولد خلال اسبوعين على مواقع التواصل الاجتماعى، مقابل 20 الف جنيه، وقامت بوضع تلفونها للتواصل معها.

أسفرت التحريات السرية إلى أن مستخدمى الخط يدعى محمد نبيل، 31 سنة، بدون عمل، ومقيم منطقة المندرة، دائرة قسم المنتزه ثان.

وأكدت التحريات أن سالف الذكر هو مرتكب الواقعة، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة برفقه زوجته، تم عرضهما على النيابة العامة التى قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات.