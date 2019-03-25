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الإثنين، 25 مارس 2019 03:17 م
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الاعلان عن تفاصيله فى مؤتمر صحفي.. الخميس

جمعية رجال الأعمال تنظم مؤتمر "لا للمخدرات" لدعم مبادرة الرئيس السيسى

الإثنين، 25 مارس 2019 03:05 م
جمعية رجال الأعمال تنظم مؤتمر "لا للمخدرات" لدعم مبادرة الرئيس السيسى المهندس على عيسى
كتب هانى الحوتى
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أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى وقوفها وتضامنها الكامل مع كافة مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة وعلى رأسها مبادرة القضاء على ظاهرة المخدرات.

وقال المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الجمعية ستنظم مؤتمراً موسعاً لمناقشة سبل التعاون مع الحكومة فى تنفيذ مبادرة الرئيس السيسى من أجل القضاء على المخدرات تحت عنوان "من أجل اقتصاد واعد.. لا للمخدرات".

وأضاف عيسي، أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمؤتمر وانعقاده خلال مؤتمر صحفى يعقد يوم الخميس 28 مارس الجاري، مؤكداً أن المؤتمر يأتى فى إطار دعم جمعية رجال الأعمال ومساندتها لكل المبادرات القومية التى تطلقها القيادة السياسية ومنها المبادرة الخاصة بالقضاء على ظاهرة المخدرات من خلال بحث الآلية والإجراءات اللازمة للتخلص من هذه المشكلة والحد من الأثر السلبى لها على الاقتصاد المصري.

هذا ومن المقرر أن يترأس المؤتمر المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية والدكتور يسرى الشرقاوى عضو جمعية رجال الأعمال أميناً للمؤتمر.

ومن جانبه أكد الدكتور يسرى الشرقاوى عضو الجمعية وأمين المؤتمر، أنه سيتم مناقشة الإصلاحات التشريعية والإجراءات القانونية الخاصة بقضايا المخدرات خلال جلسات المؤتمر، بجانب دور المدارس والجامعات ووسائل الإعلام المتعددة والمساجد والكنائس ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى فى التوعية بأخطار المخدرات صحياً واجتماعياً واقتصادياً.

 


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