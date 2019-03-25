جمارك برج العرب تحبط تهريب مستلزمات جراحة أسنان بقيمة تعويضات 284 الف جنيه

كتب أحمد حمادة

تمكنت جمارك مطار برج العرب، برئاسة محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية .

وقالت مصادر جمركية ، انه أثناء إنهاء إجراءات وصول رحلة الخطوط التركية، لاحظ رئيس الوردية وجود حقيبة سفر بجوار مخزن الحقائب المتخلفة بصالة الوصول تخص شركة الخطوط التركية، وتم تمريرها على جهاز الفحص بأشعة (X-Ray) الخاص بمعرفة طاقم الفحص بالأشعة، تبين وجود أجسام غريبة مماثلة.

وأضافت المصادر، أنه بالبحث فى السجلات الإلكترونية لشركة الطيران تبين أنها تخص الراكب ح . إ . م القادم على خطوط طيران التركية من أسطنبول رحلة رقم 696 حوتبين قيام الراكب بتحرير محضر تخلف لدى الشركة عند وصوله فجر يوم الخميس الموافق 21 مارس وأن الشركة أتصلت به تليفونيا أكثر من مره وأبلاغة بالحضور لإستلام حقيبته وأن الراكب تلكأ فى الحضور وطلب منهم أمهاله مده لحجز تذكرة وإصطحابها معه للخارج مرة أخرى، وبالفحص والبحث فى سجلات الجمارك تبين أن الراكب تم ضبطه لحظة وصولة فجر الخميس 21 مارس وبصحبته مستلزمات جراحة وطب اسنان بكميات تجارية لم يقر عنها وأخفاها فى حقائبة وتحرر له محضر الضبط رقم 21 لسنة 2019 وتم إحالته للنيابة المختصه للتحقيق حيث الراكب أقر الراكب عند وصوله بأنه يحمل أمتعة شخصية مستعمله ولم يذكر أو يشير لفقد أو تخلف أى حقيبه .

وأشارت المصادر، إلى أنه تم تشكيل لجنة لتفتيش الحقيبة وجردها فى حضور مندوب شركة الخطوط التركية، وبفتح الحقيبة تبين وجود كمية من الأمتعة والملابس الشخصية المستعملة وأسفلها 245 عبوة مستلزمات دقيقة لزوم عمليات جراحة الفكين وغرس الأسنان، وقدرت التعويضات المستحقة بـ 284 ألف جنيه .

وقرر محمود فرغلى ، مدير عام جمارك الموانىء الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير مذكرة إلحاق للكشف وتحريز المضبوطات وقيدها بسجل المتخلف وتخزينها بمخزن الوديعة لحين حضور الراكب وإستلامها او مضى المدة القانونية عليها مع أخطار الشركة بذلك.