جمارك الدخيلة تضبط محاولة تلاعب فى المنشأ للتهرب من سداد جزء من الضرائب

الإسكندرية - أسماء على بدر

تمكن رجال الإدارة العامة للحركة بجمارك الدخيلة برئاسة سعيد جاد الكريم مدير عام الحركة بالتنسيق مع الإدارة العامة للوجستيات برئاسة محمد الصياد مدير عام الإدارة من ضبط محاولة للتلاعب فى المنشأ للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة تم تشكيل لجنة من سعيد عبد الظاهر مدير الحركة ومحمد عادل عبد الرحيم رئيس قسم تعريفة وياسر السمان مدير ادارة مكافحة التهرب الجمركى وهشام محمد مأمور مكافحة التهرب الجمركى لكشف مشمول الحاوية رقم Eisu 917373/2 الواردة من ميناء Felixstowe suff على الباخرة يونى فونكس باسم شركة ا. ل. ا بعدد 54 بالتة بوزن 24840 كيلوجراما بيان جمركى رقم 4052 فى 2019/2/21 اللوجستية الاولى والصنف الوارد طبقا للمستندات عبارة عن أفرخ ورق للكتابة والطباعة منشأ إنجلترا وأن صاحب الشأن يرغب فى تطبيق إتفاقية الشراكة المصرية الأوربية.

وبالمعاينة الفعلية وكشف المشمول تبين أن المشمول عبارة عن أفرخ ورق مقوى ومطلى وأبيض منشأ الصين وليس إنجلترا بالمخالفة للمستندات المقدمة للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعرضة للضياع 105593 جنيها.

قرر حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ومجدى الأنصارى رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية المشرف على الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.