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الإثنين، 25 مارس 2019 05:13 م
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جامعة المستقبل تستضيف ملتقى التوظيف السنوى العاشر بمشاركة 50 شركة ومؤسسة

الإثنين، 25 مارس 2019 04:26 م
جامعة المستقبل تستضيف ملتقى التوظيف السنوى العاشر بمشاركة 50 شركة ومؤسسة جامعة المستقبل تستضيف ملتقى التوظيف السنوى العاشر
تقرير خاص
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تستضيف جامعة المستقبل النسخة العاشرة من ملتقاها السنوي للتوظيف يوم الاثنين المقبل 25 مارس 2019 تحت شعار “Experience is verified, UPGRADE IS NOW”، والذي تستقبل فيه الجامعة أكثر من 50 شركة ومؤسسة على المستويين العالمي والمحلي، وذلك برعاية "WE" و"البنك الأهلي المصري" و"Agile Technologies" و"Hawlett Packard" و"Hi pharm"، هذا بالإضافة إلى شركاء المؤتمر للتوظيف Wuzzuf و Jobzella  وبحضور كبري الشركات الرائدة في سوق السيارات مثل BMW، وVW، وAudi، وشركات الادوية العالميه والمحليه  Astrazeneca، Global Napi،  Al Andalous،  وغيرها  في شتي مجالات سوق العمل مثل راديو شاك، وهوواوي،  و Jelecom،  وبنك مصر، وIBG، ولونا.

جامعة المستقبل
جامعة المستقبل

يقدم الملتقى فرصة لخريجي جامعة المستقبل و الجامعات الاخري للقاء لفيف من الشركات البارزة فى مختلف المجالات، كما اعدت الجامعه عددًا من الجلسات والمحاضرات لخبراء مجال التوظيف الذين قدموا نصائح وإرشادات عن كيفية تحضير السيرة الذاتية المثالية وتعزيز مهارات التعامل في مقابلات العمل.

 

من جانبه فقد صرح الدكتور عبادة سرحان ( رئيس الجامعة ) : "يعكس الملتقى مستوى جودة خريجي جامعة المستقبل، آخر ما توصلنا إليه من تطور في العملية التعليمية، حيث حرصنا على تطوير مناهجنا وتصميمها وفقًا لحاجة سوق العمل. كما نفخر باستضافة النسخة العاشرة لملتقي التوظيف السنوي الذي يجلب مجموعة من المتخصصين ويجمعهم خلال مكانا واحدًا، مما يتيح للطلاب التعرف بشكل أكثر عملية على طبيعة سوق العمل."

 

كما أكد الدكتور عبادة سرحان (رئيس الجامعة) على استمرار جهود جامعة المستقبل لتقديم المزيد من الأدوات التعليمية التي من شأنها تجهيزهم بشكل أفضل لأسواق العمل ولكي يصبحوا أفرادًا أكثر فعالية وقادة للمستقبل فيما بعد، حيث أن الجامعة لا تهدف إلى المساهمة في تطوير المنظومة التعليمية في مصر فحسب، بل تهدف أيضًا إلى سد الفجوة بين المعرفة النظرية وسوق العمل.

 

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جامعة المستقبل

ملتقى توظيف




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