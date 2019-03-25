تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والاستثمار

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.47% خاسرا عدد 6.66 نقطة ليغلق عند مستوى 1416 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 4.8 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.5 مليون دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 8.68% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 5.43%، مصرف السلام البحرين بنسبة 3.37%، كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 9.09% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.09%.